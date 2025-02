Marcowe wypłaty świadczenia 800 plus rozpoczną się jeszcze w lutym. Osoby, które zazwyczaj otrzymują świadczenie na początku miesiąca, dostaną wypłatę już 28 lutego. Jest to spowodowane specyficznym ułożeniem dni w kalendarzu wypłat. To jednak niejedyna zmiana w harmonogramie wypłat 800 plus w marcu.

Program 800 plus - wniosek

Rodzice, którzy pobierają świadczenie 800 plus na dziecko, w ciągu roku otrzymają 9600 zł. ZUS zachęca do złożenia wniosku o świadczenie na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Wniosek można złożyć od 1 lutego 2025 roku na cztery sposoby:

Platforma PUE ZUS: Można tam znaleźć informacje na temat wniosku i jego obsługi.

Strona internetowa banku: Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony internetowej banku lub jego aplikacji.

Emp@tia: Jest to oficjalny portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Aplikacja mZUS: Aplikacja do zainstalowania na smartfonie, która zawiera funkcje przyspieszające wypełnienie wniosku.

Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z jednego z powyższych sposobów. Wniosek można złożyć online lub za pośrednictwem banku. Warto zrobić to jak najszybciej, aby otrzymać świadczenie od początku nowego okresu rozliczeniowego.

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają trzy miesiące na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym terminie, rodzice otrzymają wyrównanie świadczenia od miesiąca narodzin dziecka. W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia narodzin, rodzice stracą prawo do wyrównania świadczenia za okres od narodzin dziecka do dnia złożenia wniosku. W takiej sytuacji ZUS wypłaci świadczenie od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Co to oznacza w praktyce?

Wniosek złożony w ciągu 3 miesięcy od narodzin: Rodzice otrzymają 800 zł za każdy miesiąc od narodzin dziecka, w tym również za miesiąc, w którym dziecko się urodziło.

Wniosek złożony po 3 miesiącach od narodzin: Rodzice otrzymają 800 zł za miesiąc, w którym złożyli wniosek oraz za każdy kolejny miesiąc. Nie otrzymają wyrównania za okres od narodzin dziecka do dnia złożenia wniosku.

Harmonogram wypłat 800 plus - terminy marzec 2025

ZUS wypłaca świadczenie 800 plus w 10 różnych terminach w ciągu miesiąca. Jeśli dzień wypłaty wypada w dzień wolny od pracy, ZUS przeleje pieniądze wcześniej, w najbliższy dzień roboczy. W marcu 2025 roku ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) planuje wypłacić świadczenia dwukrotnie w ciągu jednego dnia, zarówno 7, jak i 14 marca. Oznacza to, że osoby, które zwykle otrzymują wypłaty w tych dniach, dostaną je zgodnie z harmonogramem, a dodatkowo tego samego dnia zostaną zrealizowane przelewy dla osób, których terminy wypłat zostały przesunięte z różnych przyczyn.

Zatem w marcu 2025 roku będą dwa dni, w których dwie grupy świadczeniobiorców otrzymają swoje pieniądze. Będą to osoby, które normalnie otrzymują świadczenia w tych dniach, oraz te, których wypłaty zostały przesunięte na te dni z różnych przyczyn, takich jak święta czy dni wolne od pracy. Osoby, które otrzymują świadczenie 800 plus 22. dnia miesiąca, również otrzymają je wcześniej ze względu na dzień wolny. Zatem, wypłata świadczenia 800 plus zostanie przesunięta na wcześniejszy termin w związku z wypadającym dniem wolnym. Oto dokładny harmonogram wypłat 800 plus w marcu 2025: