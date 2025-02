Mediana wynagrodzeń w sierpniu 2024 roku

Jak wynika z opublikowanych danych w komunikacie GUS, mediana wynagrodzeń w sierpniu 2024 roku była istotnie niższa od średniej krajowej, prezentując 18-procentowy deficyt. Mediana wynagrodzeń mężczyzn w sierpniu 2024 roku była o 540 zł wyższa niż kobiet, osiągając poziom 6980 zł. Oznacza to, że połowa zatrudnionych mężczyzn otrzymała wynagrodzenie nie niższe niż ta kwota, podczas gdy wśród kobiet mediana wyniosła 6697,52 zł. Mediana wynagrodzeń mężczyzn w sierpniu 2024 roku przewyższała medianę ogólną o 4,2 proc., podczas gdy dla kobiet była niższa o 3,8 proc.

Wynagrodzenia Polaków

Badania wykazały znaczące różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami. Mężczyźni zarabiali średnio o 540 zł brutto więcej niż kobiety, osiągając medianę wynagrodzeń na poziomie 6980 zł. Najwyższe zarobki notowano wśród osób w wieku 35-44 lata oraz zatrudnionych w dużych firmach liczących co najmniej 1000 pracowników. Rozpiętość wynagrodzeń była znaczna: 10 proc. najgorzej opłacanych pracowników zarabiało maksymalnie 4300 zł, podczas gdy 10 proc. najlepiej zarabiających otrzymywało co najmniej 12831 zł.

Wynagrodzenie a branża

Analiza wynagrodzeń GUS za sierpień ubiegłego roku wskazuje, że górnictwo było branżą o najwyższej medianie płac, sięgającej 10 819,81 zł brutto. Na kolejnych miejscach podium znalazły się sektory informacji i komunikacji oraz finansowy, z medianami odpowiednio 10 598,06 zł i 9841,60 zł. Z kolei najniższe wynagrodzenia notowano w sektorze usług hotelarskich i gastronomicznych (4376,63 zł) oraz usług administracyjnych (4860,40 zł).

To w tym mieście Polacy zarabiają najwięcej

Wbrew powszechnej opinii, to nie Warszawa jest obecnie miastem z najwyższymi zarobkami w Polsce. Najnowsze dane GUS obalają ten mit, ukazując nowego lidera na rynku pracy. Różnice płacowe między poszczególnymi miastami są znaczące, a dysproporcje między najwyżej i najniżej opłacanymi pracownikami sięgają kilku tysięcy złotych.

Mimo długoletniej dominacji Warszawy w rankingu miast o najwyższych wynagrodzeniach w Polsce, najnowsze dane GUS obalają ten stereotyp. Inne miasto przejęło obecnie prowadzenie, oferując pracownikom w sektorze przedsiębiorstw średnie wynagrodzenie wyższe niż w stolicy. Różnice w poziomie wynagrodzeń między poszczególnymi miastami są znaczące, a dysproporcja między liderem a ostatnim w rankingu wynosi aż 3325 złotych brutto.

Warszawa utraciła minimalnie w wyścigu o najwyższe wynagrodzenia w kraju, zajmując drugie miejsce w rankingu. Średnia pensja w stołecznych przedsiębiorstwach osiągnęła poziom 10171,67 zł brutto, notując wzrost o 4,8 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i aż o 10,1 proc. rok do roku. Jedynie sektor usług profesjonalnych odnotował niewielki spadek wynagrodzeń.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, to właśnie krakowianie cieszą się najwyższymi średnimi zarobkami w Polsce. W październiku 2024 roku przeciętne wynagrodzenie w Krakowie osiągnęło poziom 10221,64 zł brutto, co oznacza wzrost zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i rok do roku. Największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w sektorach takich jak kultura, budownictwo i transport. O ile większość sektorów gospodarki Krakowa odnotowała wzrost wynagrodzeń, o tyle w przemyśle, handlu, sektorze informacji i komunikacji oraz usługach związanych z nieruchomościami zaobserwowano niewielkie spadki.

Katowice zajęły trzecie miejsce w rankingu średnich wynagrodzeń, osiągając imponującą kwotę 9974,44 zł brutto. W porównaniu do poprzednich miesięcy, wzrost ten był znaczący, sięgając odpowiednio 9,5 proc. i 14,4 proc. Jednak, mimo tych pozytywnych trendów, w regionie śląskim odnotowano spadek wynagrodzeń w sektorze transportu i gospodarki magazynowej o 3 proc.

Na przeciwległym biegunie znalazł się Białystok, gdzie średnie wynagrodzenie wyniosło jedynie 6896,46 zł brutto, co stanowi najniższą wartość w kraju. Powyższe dane obrazują znaczne dysproporcje w poziomie wynagrodzeń między różnymi regionami Polski.