Program "Rodzina 800 plus" to kontynuacja i rozbudowa wcześniejszego programu "500 plus". Wprowadzony w 2016 roku, ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin. Od początku 2024 roku kwota świadczenia została zwiększona do 800 złotych miesięcznie na każde dziecko, niezależnie od dochodów rodziny. Pomimo stabilnej sytuacji programu w 2025 roku, możliwe są przyszłe modyfikacje, jak to miało miejsce w przypadku dzieci uchodźców z Ukrainy.

800 plus - komu nie przysługuje?

Choć świadczenie wychowawcze 500 plus, a obecnie 800 plus, jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziców, to nie każdy rodzic ma prawo do jego otrzymania. Program ten przewidziany jest dla dzieci do 18. roku życia, co oznacza, że po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, wypłaty przestają być realizowane. Ponadto, świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w placówce, która zapewnia mu całodobową opiekę i utrzymanie, takie jak dom dziecka, rodzina zastępcza czy zakład poprawczy.

Świadczenie wychowawcze w postaci 800 plus nie przysługuje osobom, których centrum życiowych interesów znajduje się poza granicami Polski. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest brak prawa do podobnego świadczenia zagranicznego. Ponadto, prawo do świadczenia wygasa w przypadku osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, zawarcia małżeństwa lub nabycia przez dziecko statusu rodzica. Złożenie wniosku jest obligatoryjne dla wszystkich uprawnionych.

Podział 800 plus - w jakiej sytuacji?

Gdy sąd orzeka opiekę naprzemienną nad dzieckiem po rozwodzie, świadczenie wychowawcze (800 plus) jest dzielone na równe części między obojgiem rodziców. Zamiast pełnej kwoty 800 zł na dziecko, każdy z opiekunów otrzymuje po 400 zł. Taka sytuacja ma miejsce, nawet jeśli na to samo dziecko złożono kilka wniosków o świadczenie. Wówczas wypłata jest wstrzymana do czasu dokładnego ustalenia, komu przysługuje świadczenie.

W jakich sytuacjach można stracić 800 plus?

Aby kontynuować otrzymywanie świadczenia 800 plus, konieczne jest coroczne składanie wniosku drogą elektroniczną. Świadczenie to przyznawane jest na okresy roczne, rozpoczynające się 1 czerwca każdego roku. Utrata prawa do świadczenia wychowawczego może nastąpić w przypadku niespełnienia określonych warunków, takich jak np. nieprzedłużenie wniosku w wyznaczonym terminie. Przyjmowanie wniosków na kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2025 roku. Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje bezproblemową kontynuację wypłat.

Nawet jeśli wniosek o świadczenie 800 plus zostanie złożony w terminie późniejszym niż początek okresu świadczeniowego, nie oznacza to automatycznej utraty środków. Złożenie wniosku w okresie od 1 do 31 maja 2025 roku gwarantuje wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem za czerwiec do końca lipca 2025 roku. Natomiast wnioski złożone w czerwcu będą rozpatrywane do końca sierpnia, z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Opóźnienie ze złożeniem wniosku o 800 plus może skutkować utratą znacznej części świadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, rodzice ryzykują, że nie otrzymają wypłat za poprzednie miesiące.

Nowa zasada związana z przyznawaniem 800 plus

Od września 2024 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące świadczenia wychowawczego 800 plus, obejmujące dzieci z Ukrainy przebywające w Polsce. Jednym z kluczowych warunków otrzymania świadczenia jest spełnienie obowiązku szkolnego przez dziecko. Oznacza to konieczność uczęszczania do polskiego przedszkola, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Wyjątek od tej zasady dotyczy roku szkolnego 2024/2025, gdzie uczniowie kończący ukraińską edukację mogą kontynuować naukę w tym systemie.