W związku ze zmianą wysokości świadczenia rodzinnego z 500 plus na 800 plus, wprowadzono nowy harmonogram wypłat. W styczniu 2025 roku pierwsze przelewy za ten miesiąc zostały zrealizowane dopiero 31 stycznia. Wynika to z dostosowania terminów wypłat do kalendarza. Oznacza to, że w przyszłości daty wypłat mogą się różnić w zależności od liczby dni w miesiącu i dnia tygodnia, w który przypada ostatni dzień miesiąca.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

800 plus

800 plus to rządowy program wsparcia rodzin w Polsce, który zapewnia comiesięczne świadczenie wychowawcze na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Bez względu na wysokość dochodów rodziny, każdy rodzic może otrzymać tę kwotę.

Harmonogram wypłat 800 plus

Wypłaty świadczenia 800 plus odbywają się cyklicznie, w te same dni każdego miesiąca. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie jest przekazywane najwcześniej w następny dzień roboczy.

W lutym 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi podwójne wypłaty świadczeń w dwóch terminach: 7 i 14 lutego. Oznacza to, że w każdy z tych dni pieniądze otrzymają nie tylko osoby, które standardowo pobierają świadczenia w tym terminie, ale również te, których wypłata została przesunięta z powodu weekendu lub święta przypadającego na ich zwykły dzień wypłaty.

Ponadto osoby otrzymujące świadczenie 800 plus w dniu 22 każdego miesiąca mogą spodziewać się wcześniejszej wypłaty. Z uwagi na przypadający dzień wolny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże środki dzień wcześniej.

Harmonogram wypłat 800 plus na luty 2025 wygląda następująco:

2 lutego ( niedziela - wypłata wcześniej w piątek 31 stycznia ),

wypłata wcześniej ), 4 lutego ( wtorek ),

), 7 lutego ( piątek ),

), 9 lutego ( niedziela - wypłata wcześniej w piątek 7 lutego ),

- wypłata wcześniej ), 12 lutego ( środa ),

), 14 lutego ( piątek ),

), 16 lutego ( niedziela - wypłata wcześniej w piątek 14 lutego ),

- wypłata wcześniej ), 18 lutego ( wtorek ),

), 20 lutego ( czwartek ),

), 22 lutego (sobota - wypłata wcześniej w piątek 21 lutego).

Wniosek o 800 plus

Rodziny z dziećmi mogą liczyć na comiesięczne wsparcie w wysokości 800 złotych na każde dziecko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do złożenia wniosku o kontynuowanie świadczenia na kolejny rok, który rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku. Wnioski można składać już od 1 lutego 2025 roku za pośrednictwem platformy PUE ZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz aplikacji mobilnej mZUS. Te kanały umożliwiają szybkie i wygodne złożenie wniosku oraz uzyskanie niezbędnych informacji.

Rodzice noworodków mają trzy miesiące na złożenie wniosku o przysługujące im świadczenie. W przypadku złożenia wniosku w terminie, świadczenie zostanie wypłacone wstecz, począwszy od miesiąca urodzenia dziecka. Po upływie tego okresu, możliwość otrzymania świadczenia za poprzednie miesiące wygasa, a wypłata rozpocznie się od miesiąca złożenia wniosku.