Wzrost zasiłku pogrzebowego i dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku

Wzrost zasiłku pogrzebowego i dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku to istotne zmiany w systemie świadczeń socjalnych. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji finansowej seniorów i osób ponoszących wydatki związane z pochówkiem, których realne koszty znacząco odbiegają od dotychczas obowiązującej kwoty.

Zasiłek pogrzebowy 2026 - kwota i mechanizm waloryzacji

Kwota zasiłku pogrzebowego 1 stycznia 2026 roku wzrosła z 4000 zł do 7000 zł. A to oznacza podwyżkę o 75 procent. Co ważne, zmiany obejmują nie tylko tę podwyżkę, ale także mechanizmy waloryzacji, które będą indeksować zasiłek pogrzebowy o wskaźnik inflacji powyżej 5 procent średniorocznej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ogłaszanym z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Te regulacje mają na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów, z budżetowym obciążeniem na poziomie 1,2 miliarda złotych rocznie dla zasiłku pogrzebowego.

Dodatek pielęgnacyjny 2026, waloryzowany corocznie 1 marca, osiągnie najprawdopodobniej kwotę około 364,59 zł miesięcznie, zapewniając dodatkowe wsparcie osobom wymagającym opieki. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom:

Powyżej 75 roku życia (przyznawany automatycznie przez ZUS).

Osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (na wniosek).

Świadczenie to jest wolne od podatku i egzekucji komorniczej, a jego coroczny wzrost wynika z waloryzacji emerytur.