Wzrost zasiłku pogrzebowego i dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku
Wzrost zasiłku pogrzebowego i dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku to istotne zmiany w systemie świadczeń socjalnych. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji finansowej seniorów i osób ponoszących wydatki związane z pochówkiem, których realne koszty znacząco odbiegają od dotychczas obowiązującej kwoty.
Zasiłek pogrzebowy 2026 - kwota i mechanizm waloryzacji
Kwota zasiłku pogrzebowego 1 stycznia 2026 roku wzrosła z 4000 zł do 7000 zł. A to oznacza podwyżkę o 75 procent. Co ważne, zmiany obejmują nie tylko tę podwyżkę, ale także mechanizmy waloryzacji, które będą indeksować zasiłek pogrzebowy o wskaźnik inflacji powyżej 5 procent średniorocznej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ogłaszanym z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Te regulacje mają na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów, z budżetowym obciążeniem na poziomie 1,2 miliarda złotych rocznie dla zasiłku pogrzebowego.
Dodatek pielęgnacyjny 2026 - kto go otrzyma i ile wyniesie?
Dodatek pielęgnacyjny 2026, waloryzowany corocznie 1 marca, osiągnie najprawdopodobniej kwotę około 364,59 zł miesięcznie, zapewniając dodatkowe wsparcie osobom wymagającym opieki. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom:
- Powyżej 75 roku życia (przyznawany automatycznie przez ZUS).
- Osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (na wniosek).
Świadczenie to jest wolne od podatku i egzekucji komorniczej, a jego coroczny wzrost wynika z waloryzacji emerytur.
Zasady składania wniosków o zasiłek pogrzebowy i dodatek pielęgnacyjny
- Wniosek o zasiłek pogrzebowy (Formularz Z-12). Zasady składania wniosków o zasiłek pogrzebowy pozostają proste i bez zmian: uprawniony, taki jak małżonek, dziecko czy rodzic zmarłego ubezpieczonego, składa formularz Z-12 w ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty to odpis aktu zgonu oraz rachunki pogrzebowe. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od śmierci lub pogrzebu. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS.
- Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (Formularz EDP). Wniosek o dodatek pielęgnacyjny realizuje się poprzez formularz EDP w dowolnej placówce ZUS. Wymagane dokumenty (dla osób przed 75 r.ż. z niepełnosprawnością) to zaświadczenie lekarskie OL-9 nie starsze niż miesiąc, dokumentacja medyczna. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub online.
