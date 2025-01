Obie firmy informowały klientów o zmianach głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail z linkiem do strony internetowej, na której można było pobrać nowe regulaminy. Jednak, jak podkreślił Prezes UOKiK, taka forma przekazywania informacji nie spełnia wymogów prawa. Trwały nośnik to taki, który gwarantuje, że informacje pozostaną niezmienne w czasie i będą dostępne dla konsumenta bez ograniczeń. Przykłady trwałego nośnika to: dokument papierowy, plik PDF przesłany w załączniku do wiadomości e-mail, karta pamięci.

Brak odpowiednich klauzul modyfikacyjnych

Dodatkowo, mPay wprowadził zmiany w regulaminie bez odpowiednich klauzul umownych, co jest niezgodne z prawem.

Konsekwencje dla przedsiębiorców

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami, UOKiK zobowiązał mPay i Revolut Bank UAB do:

Zwrotu nienależnie pobranych opłat od wszystkich poszkodowanych klientów.

od wszystkich poszkodowanych klientów. Oferowania rekompensat , takich jak bezpłatne korzystanie z niektórych usług.

, takich jak bezpłatne korzystanie z niektórych usług. Zmiany praktyk biznesowych i dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

Co to oznacza dla konsumentów?

Dzięki decyzjom UOKiK konsumenci mogą odzyskać nienależnie pobrane opłaty, a w przyszłości będą informowani o zmianach w sposób przejrzysty i zgodny z prawem.