Czym jest Revolut?

Revolut to aplikacja finansowa, która zdobywa popularność na całym świecie, w tym w Polsce. Oferuje konto wielowalutowe, przelewy, płatności BLIK i inwestowanie. Mimo że działa jak bank, formalnie nim nie jest.

Reklama

Czy Revolut należy do systemu Ognivo?

Jak informuje portal Infor.pl Revolut Bank nie jest częścią systemu Ognivo, który umożliwia polskim komornikom dostęp do kont bankowych. Jednak Revolut udostępnia polskie numery IBAN za pośrednictwem Aion Banku, który już w Ognivo jest.

Czy komornik może zająć środki na Revolut?

Jest to bardzo trudne. Formalnie właścicielem środków na koncie Revolut jest Revolut Bank, a nie użytkownik. To oznacza, że komornik nie może standardowo zająć tych pieniędzy. Jedyną możliwością jest współpraca polskich organów z litewskimi odpowiednikami, co dzieje się bardzo rzadko.

Skąd informacje, że pieniądze na Revolut nie są bezpieczne?

W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień, że Revolut nie jest już bezpieczny dla dłużników. Ale jak podkreśla portal, w rzeczywistości nie zaszły żadne zmiany prawne, które ułatwiłyby komornikom zajmowanie środków z tego konta. Możliwe, że tego typu informacje to część strategii kancelarii komorniczych, mającej na celu zniechęcenie dłużników do korzystania z Revolut. Revolut nadal pozostaje trudnym celem dla komorników. Brak dostępu do systemu Ognivo i fakt, że właścicielem konta jest fintech, sprawiają, że egzekucja jest skomplikowana i rzadko stosowana. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie może się zmienić w przyszłości.

Obowiązki komornika sądowego

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Do jego obowiązków należy wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń. Komornik ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawa, orzeczeniami sądu oraz zarządzeniami i zaleceniami prezesa właściwego sądu rejonowego. Jest również zobowiązany do niezwłocznego naprawienia wyrządzonej na skutek działania niezgodnego z obowiązującym prawem szkody.