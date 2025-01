800 plus - dla kogo?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 złotych miesięcznie, znane jako "Rodzina 800+", przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia. O świadczenie to mogą ubiegać się zarówno rodzice biologiczni, jak i opiekunowie faktyczni dziecka, a także osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i domów pomocy społecznej. Warunkiem otrzymania świadczenia nie jest wysokość dochodów.

W przypadku ustalenia przez sąd opieki naprzemiennej nad dzieckiem, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w równych częściach. Oznacza to, że jeśli wysokość świadczenia wynosi 800 złotych miesięcznie, to każdy rodzic otrzymuje po 400 złotych.

800 plus - wniosek

Okres, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze, trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Aktualnie obowiązujący okres świadczeniowy dobiega końca 31 maja 2025 roku. Aby zapewnić ciągłość wypłat świadczenia, rodzice zobowiązani są do złożenia nowego wniosku. Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 800+" na nowy okres świadczeniowy rozpocznie się z dniem 1 lutego 2025 roku. Aby zapewnić bezproblemową kontynuację wypłat, wnioski należy składać najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 do 31 maja 2025 roku, pierwsze świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 lipca tego samego roku, obejmując okres czerwiec-lipiec. Natomiast wnioski złożone w terminie od 1 do 30 czerwca 2025 roku spowodują wypłatę świadczenia za poprzednie miesiące najpóźniej do 31 sierpnia 2025 roku.

Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony po upływie terminu 30 czerwca, to wypłata świadczenia rozpocznie się dopiero od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Innymi słowy, za okres poprzedzający złożenie wniosku świadczenie nie będzie przysługiwało.

W przypadku narodzin dziecka obowiązują odrębne przepisy dotyczące wnioskowania o świadczenie. Mianowicie, rodzice mają trzy miesiące od daty urodzenia dziecka na złożenie stosownego wniosku. Skuteczne złożenie wniosku w tym terminie umożliwia przyznanie świadczenia wychowawczego z datą początkową zgodną z datą urodzenia dziecka.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus (obecnie 800 plus) można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z takich platform jak PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości internetowej.

800 plus - kto nie otrzyma świadczenia?

Prawo do świadczenia wychowawczego nie przysługuje w przypadku dzieci umieszczonych w instytucjach zapewniających całodobową opiekę i utrzymanie, takich jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze czy schroniska dla nieletnich. Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest również niepełnoletność dziecka i pozostawanie w stanie wolnym.