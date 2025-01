Dofinansowanie z PFRON - kwoty

Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku, mają na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla pracodawców poprzez podwyższenie miesięcznych dofinansowań. Podniesione stawki kształtują się następująco:

2 760 zł - jeśli stopień niepełnosprawności jest znaczy,

1 550 zł - jeśli stopień niepełnosprawności jest umiarkowany,

575 zł - jeśli stopień niepełnosprawności jest lekki.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym o chorobach psychicznych, upośledzeniu umysłowym, całościowych zaburzeniach rozwojowych, epilepsji lub niewidomi, mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1380 zł, co podnosi całkowitą kwotę wsparcia do 4140 zł. W przypadku osób ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, kwota ta wynosi dodatkowo 1035 zł (łącznie 2585 zł), a dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności – 690 zł (łącznie 1265 zł).

Dofinansowanie z PFRON - wnioski

Od 1 stycznia 2025 roku pracodawcy zobowiązani są do składania wniosków o dofinansowania z PFRON za pośrednictwem elektronicznej platformy SODiR. Wnioski te dotyczą okresów począwszy od lipca 2024 roku i wymagają uzupełnienia określonych formularzy, takich jak Wn-D oraz załączników INF-D-P, INF-O-PP lub INF-O-PR. W przypadku składania wniosków w formie papierowej, pracodawcy powinni pamiętać o aktualizacji kwot w pozycji 51 załącznika INF-D-P, zgodnie z nowymi przepisami. System SODiR automatycznie oblicza i wprowadza odpowiednie kwoty dofinansowania na podstawie danych o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z PFRON a obowiązki pracodawcy

W związku ze zmianą wysokości dofinansowań z PFRON, pracodawcy zobowiązani są do aktualizacji narzędzi informatycznych wykorzystywanych do zarządzania wynagrodzeniami. Nowy wzór obliczeń zawarty w wersji 10 załącznika INF-D-P wymaga modyfikacji systemów kadrowo-płacowych. Dostosowanie oprogramowania jest niezbędne do generowania prawidłowych plików XML, które będą zgodne z nowymi wytycznymi PFRON.

Aby skorzystać z nowych, wyższych kwot dofinansowania oferowanych przez PFRON, pracodawcy muszą zaktualizować swoje systemy kadrowe lub skontaktować się z dostawcami tych systemów. Dzięki temu możliwe będzie generowanie plików XML z załącznikiem INF-D-P w wersji 10, które można łatwo zaimportować do systemu SODiR. Zmiany te znacznie usprawniają proces składania wniosków o dofinansowanie. Nowe regulacje stanowią doskonałą okazję dla przedsiębiorców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, oferując im wyższe wsparcie finansowe. Dzięki temu firmy zyskują dostęp do szerszej puli wykwalifikowanych kandydatów, co może przełożyć się na wzrost ich konkurencyjności.