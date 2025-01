Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to doskonały sposób na zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej i obniżenie obciążeń podatkowych. Dzięki wpłatom na IKE można znacząco zmniejszyć podstawę opodatkowania, co przekłada się na niższy podatek dochodowy. Jak skorzystać z tej możliwości?

Sposób rozliczenia podatku ma duże znaczenie dla naszej kieszeni. Możesz wybrać jedną z trzech metod: tradycyjne rozliczenie według skali podatkowej (12 proc. lub 32 proc.), uproszczony sposób rozliczenia ryczałtem lub płaski podatek liniowy (19 proc.). Każda z tych metod ma swoje wady i zalety, dlatego warto dokładnie przeanalizować, która będzie dla nas najkorzystniejsza.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, musisz wpłacić pieniądze na IKE w danym roku. Niestety, nie możesz odliczyć wpłat z poprzednich lat. Co więcej, istnieje limit maksymalnej kwoty, jaką możesz wpłacić na IKE w ciągu roku. W 2024 roku ten limit wynosił 14 083,20 zł dla przedsiębiorców i 9 388,80 zł dla pozostałych osób.

Osoby, które maksymalnie wykorzystały swoje możliwości i wpłaciły na IKZE 9388,80 zł, mogą liczyć na zwrot podatku nawet do 3004,42 zł. Dla przedsiębiorców, którzy wpłacili maksymalną kwotę 14 083,20 zł, zwrot może sięgnąć nawet 4506,62 zł. Fundusze zgromadzone na IKZE mają charakter prywatny i przechodzą na spadkobierców w przypadku śmierci właściciela konta.

Czym jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to forma długoterminowego oszczędzania, która pozwala na odłożenie środków na przyszłą emeryturę. Wpłacając na IKZE, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, co oznacza, że obniżysz swoje zobowiązanie podatkowe. Wpłaty na IKZE są odliczane od podstawy opodatkowania, co oznacza, że płacimy niższy podatek dochodowy. IKZE jest elementem III filara emerytalnego, uzupełniając państwowe świadczenia emerytalne.

IKZE to sposób na obniżenie podatku i budowanie kapitału na przyszłość. Im większą część swoich dochodów przeznaczysz na to konto, tym wyższa będzie Twoja ulga podatkowa. W praktyce oznacza to, że mniej pieniędzy trafia do urzędu skarbowego. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą maksymalna kwota wpłat w 2024 roku wynosi 14 083,20 zł, a dla pozostałych podatników – 9 388,80 zł. Warto pamiętać, że niezależnie od statusu zawodowego, minimalna wpłata na IKZE to 100 zł.

Ulga na IKZE - jak otrzymać?

Wpłaty dokonywane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w danym roku kalendarzowym mogą być odliczone od dochodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu, obniżamy podstawę opodatkowania, co przekłada się na mniejsze zobowiązanie podatkowe za dany rok. Im wyższa kwota wpłat na IKZE, tym większa ulga podatkowa.

Kto może skorzystać z ulgi? Z ulgi na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna, która:

osiąga dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT),

wpłaca środki na IKZE.

Wybór odpowiedniego formularza PIT zależy od sposobu opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej powinni wypełnić PIT-36 oraz załącznik PIT/O. Jeśli prowadzisz działalność i korzystasz z ryczałtu, odpowiednim formularzem będzie PIT-28 wraz z załącznikiem PIT/O. Z kolei przedsiębiorcy na podatku liniowym składają PIT-36L, a osoby zatrudnione na umowę o pracę najczęściej PIT-37, zawsze dołączając załącznik PIT/O, aby uwzględnić ulgę za wpłaty na IKZE.