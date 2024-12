W III kwartale 2024 r. na rynkach pierwotnych (RPT) odnotowano wzrost nominalnych średnich cen transakcyjnych za mkw. mieszkań zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Szczególnie duże podwyżki miały miejsce we Wrocławiu i Łodzi. Jednocześnie we wszystkich grupach miast zaobserwowano wzrost realnych cen transakcyjnych w relacji do CPI oraz wynagrodzeń, choć dynamika realnych cen kwartalnych spadła w grupach 6 i 10 miast – wynika z raportu NBP.

Ceny mieszkań szaleją. Rekordowe wzrosty na rynku nieruchomości [RAPORT]

Podobne zjawiska odnotowano na rynkach wtórnych (RWT).

"Podobne tendencje występowały na rynkach wtórnych (RWT) - dynamiki cen nominalnych kdk, szczególnie wysokie były w Krakowie i Wrocławiu. Dynamika rdr cen realnych zarówno względem CPI, jak i wynagrodzeń była dodatnia, w tym szczególnie wysoka w Krakowie i Wrocławiu. Ceny mieszkań korygowane indeksem hedonicznym wzrosły we wszystkich grupach miast" – podano w raporcie.

Eksperci wskazali, że podobne mieszkania w analizowanych lokalizacjach były sprzedawane drożej niż w poprzednim kwartale.

"Utrzymywał się stabilny popyt na mieszkania starsze, lepiej położone, ale mniejsze, z uwagi na niższy całkowity koszt zakupu" – dodano w publikacji.

Do grupy 6 największych miast zaliczono: Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Grupa 10 dużych miast obejmuje: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zieloną Górę.

Źródło: PAP Biznes