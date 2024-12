Mówi się od jakiegoś czasu, że projektowane są zmiany dotyczące obowiązującego teraz abonamentu RTV i zastąpienia go inną opłatą. Może być to np. powszechna składka audiowizualna. Wspominano też o dotacjach budżetowych.

Stawki opłat za abonament RTV w 2025 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała właśnie wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2025 roku. Miesiąc korzystania z odbiornika radiowego będzie kosztować 8,70 zł, a z radiowego i telewizyjnego – 27,30 zł. Jeśli ktoś zdecyduje się opłacić abonament za cały rok z góry, to dostanie 10 proc. zniżkę. Rok korzystania z odbiornika radiowego wyniesie 94,00 zł, a z odbiornika radiowego i telewizyjny – 294,90 zł.

Zniżki w rozliczaniu abonamentu RTV

Obowiązują także zniżki za opłatę w rozliczeniu miesięcznym: 3 procent miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry; 4 procent miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry; 5 procent miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry - informuje KRRiT. Przypomniano, że opłaty z abonamentu przeznaczone są na "realizację misji publicznej przez Telewizję Polską oraz Polskie Radio".

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są: osoby, które ukończyły 75 rok życia; osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej; weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi; osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak skorzystać ze zwolnienia z opłaty za abonament RTV?

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba przedstawić w placówce pocztowej dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia i dowód osobisty oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.