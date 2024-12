Nowy rozkład wprowadza skrócenie czasu przejazdu na wielu popularnych trasach, takich jak Warszawa – Szczecin czy Warszawa – Białystok. Pociągi Pendolino rozpoczą kursy w nowej relacji ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Dodatkowe połączenia pojawią się między innymi z Przemyśla, Poznania, Lublina i Białegostoku, a także nowe relacje międzynarodowe do Czech i Berlina.

Nowy rozkład PKP Intercity. Więcej połączeń i krótsze przejazdy

Na najpopularniejszych trasach pociągi będą kursować w regularnych odstępach czasu. Między Wrocławiem a Krakowem składy będą odjeżdżać co godzinę, a między Warszawą a Krakowem oraz Trójmiastem – także w odstępach godzinnych. Przykładowe czasy przejazdu to 4 godziny 18 minut ze stolicy do Szczecina, 1 godzina 30 minut do Białegostoku i 1 godzina 7 minut do ŁodziFabrycznej. Podróż z Krakowa do Zakopanego zajmie nieco ponad 2 godziny, a czas przejazdu z Krakowa do Zamościa skróci się o ponad godzinę – do mniej niż 4 godzin.

Nowe połączenia Pendolino i relacje międzynarodowe

Nowością w ofercie krajowej będzie rozszerzenie siatki połączeń Pendolino na trasie Szczecin – Poznań – Warszawa, z porannym odjazdem ze Szczecina i powrotnym wieczornym kursem ze stolicy. W rozkładzie pojawią się również cztery nowe połączenia do Czech oraz dodatkowy pociąg IC Galicja kursujący z Przemyśla przez Kraków do Berlina. Pociągi do Berlina będą kursować z częstotliwością co 4 godziny z Krakowa, Katowic i Wrocławia.

Rekordowe czasy przejazdów

Rekordowy czas przejazdu między Warszawą a Wrocławiem wyniesie 3 godziny 33 minuty. Na tej trasie kursować będą pociągi IC Konopnicka oraz codzienny skład IC Śnieżka, a w weekendy – IC Beskidy do Wisły Uzdrowiska, z przystankiem na stacji Zator Park Rozrywki. W Małopolsce nowością będzie stacja Mielec na trasie IC Hetman z Hrubieszowa do Krakowa oraz połączenie Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Radomia z Białymstokiem w ramach zmienionej relacji pociągu IC Hańcza.

Wydłużone relacje i nowe połączenia regionalne

Pociąg TLK Lubomirski będzie kursował w wydłużonej relacji do Kołobrzegu, oferując mieszkańcom Pomorza bezpośrednie połączenia z Warszawą, Radomiem, Kielcami, Krakowem i Zakopanem. Dodatkowo składy IC Wybrzeże i IC Słowiniec zostaną wydłużone do Łodzi, a IC Lazur będzie kursował między Trójmiastem a Łodzią od poniedziałku do piątku.

Nowe przystanki i modernizacje infrastruktury

Pasażerowie zyskają także nowe przystanki wybudowane w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz rządowego programu budowy przystanków. Nowe lokalizacje to m.in. Kraków Piastów, Kraków Kościelniki, Rzepin Miasto oraz Radziszewo. Na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami oddanych zostanie 10 nowych przystanków, umożliwiających uruchomienie regularnych połączeń pasażerskich przez przewoźników regionalnych.

Zmodernizowane perony na przystankach Chorzów Uniwersytet, Muszyna i Chełm Miasto zapewnią większą wygodę dla pasażerów.

Korekty w rozkładzie jazdy

W ramach rozkładu jazdy 2024/2025 przewidziano cztery korekty godzin kursowania pociągów, dostosowane do postępu prac modernizacyjnych. Terminy zmian to 9 marca, 15 czerwca, 31 sierpnia oraz 26 października 2025 r.

PKP Intercity, jako największy polski operator kolejowy, planuje do 2030 roku niemal podwoić liczbę pociągów i pasażerów, osiągając liczbę 90 milionów rocznie. W ramach strategii "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji" spółka zainwestuje 27 miliardów złotych w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

Źródło: PAP, PKP