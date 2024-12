Jasnowidz Jackowski przewiduje III wojnę światową. Podał datę. Czy grozi nam globalna zagłada?

Ja mam takie poczucie, że to będzie powstanie głównej III wojny światowej. (…) Zacznie się luty, marzec 2026 rok. Tylko, jak to mi się skojarzyło, jak to zrozumiałem, to poczułem też, że Polska w coś wejdzie, co będzie jej wielkim błędem – mówił Jackowski.

Co czeka Polskę? Wizja Jackowskiego nie napawa optymizmem

W swojej wizji ostrzegał również, że Polska może znaleźć się w niekorzystnej sytuacji, a konflikt najbardziej dotknie Mazowsze i Rzeszów, które mogą stać się celem rosyjskich rakiet.

Wydaje nam się, że może być już tylko lepiej, a nie gorzej. I obawiam się, że to społeczny błąd myślowy, bo ludzkość przegrywa wtedy, kiedy nie ceni tego, co ma – powiedział.

Jackowski szczególnie podkreślił, że przyszłe zagrożenia mogą nadejść, gdy Władimir Putin przestanie rządzić Rosją. Z jego wizji wynika, że osoba, która przejmie władzę po Putinie, może być jeszcze bardziej niebezpieczna. Wielkie protesty Ukraińców w Polsce. To będzie bardziej w południowej części Polski lub się tam zacznie. (…) Ale te protesty będą wtedy, kiedy nie będzie już Putina. A jak nie będzie Putina, to jeszcze gorsi ludzie dorwą się do decydowania o Rosji – ostrzegał Jackowski.

Rosja będzie żądała lądowego dostępu do niego. To będzie pierwszy pretekst co do wywierania nacisku na NATO i Europę, a Polska zostanie zdradzona przez Wschód i Zachód – mówił jasnowidz.

W swojej wizji Jackowski zaznaczył również, że rok 2026 może być kluczowy dla naszego kraju. Mówił o możliwym "okaleczeniu Polski" – odnosił się do zmian granic i ruchów politycznych, które mają wówczas nastąpić.

Historia pełna przepowiedni o III wojnie śwaitowej

Jackowski nie jest pierwszym jasnowidzem, który mówi o globalnym konflikcie. W przeszłości znane postacie, takie jak Baba Wanga czy Nostradamus, również wskazywały na możliwość wybuchu III wojny światowej. Bułgarska mistyczka Baba Wanga twierdziła, że konflikt na Bliskim Wschodzie i eskalacja napięć między mocarstwami doprowadzą do globalnego starcia. Nostradamus, francuski astrolog, pozostawił zaś niejednoznaczne czterowiersze, które do dziś podlegają rozmaitym interpretacjom.

