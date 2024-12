Mimo że ZUS oferuje osobom, które utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, możliwość skorzystania z renty szkoleniowej w wysokości 1335,72 zł, celem zdobycia nowych kwalifikacji, świadomość tego świadczenia w społeczeństwie jest wciąż niska.

Renta szkoleniowa - dla kogo?

Renta szkoleniowa jest świadczeniem finansowym przyznawanym przez ZUS osobom, które z powodu stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy, ale mają możliwość podjęcia nowego zatrudnienia po zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych. Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest pozytywna ocena lekarza orzecznika ZUS, potwierdzająca konieczność zmiany zawodu. Aby otrzymać rentę szkoleniową, konieczne jest stwierdzenie niezdolności do pracy oraz spełnienie wymogu dotyczącego minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego. Ważne jest, by minimalny okres składkowy i nieskładkowy wynosił:

1 rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20. roku życia,

2 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 20. a 22. rokiem życia,

3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 22. a 25. rokiem życia,

4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 25. a 30. rokiem życia,

5 lat – jeśli niezdolność do pracy powstała po 30. roku życia.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Kwota renty szkoleniowej jest corocznie waloryzowana, aby dostosować jej wartość do zmian ekonomicznych. Osoba pobierająca rentę szkoleniową otrzymuje co najmniej 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie mniej niż minimalną rentę dla osób częściowo niezdolnych do pracy. Wyjątkiem są osoby, które utraciły zdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. One mogą liczyć na rentę szkoleniową w pełnej wysokości podstawy wymiaru renty, finansowaną z funduszu wypadkowego.

W roku bieżącym wysokość tego świadczenia wynosi 1335,72 zł. Wcześniej, od marca 2023 roku, wynosiła 1191,33 zł. Okres pobierania renty szkoleniowej nie może być krótszy niż sześć miesięcy, a prawo do niej nie jest uzależnione od wieku osoby ubiegającej się.

Wniosek o rentę szkoleniową. Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby otrzymać rentę szkoleniową, niezbędne jest złożenie w ZUS kompletnego zestawu dokumentów. W skład tego zestawu wchodzi obowiązkowo wniosek ERN o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Ponadto wymagane jest dostarczenie szczegółowego wykazu okresów składkowych i nieskładkowych, czyli informacji o tym, kiedy były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, a kiedy nie. Dodatkowo należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą przebieg dotychczasowej aktywności zawodowej, taką jak świadectwa pracy, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, książeczki wojskowe, decyzje o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenia o korzystaniu z urlopu wychowawczego oraz dyplomy ukończenia studiów.

Aby ZUS mógł rozpatrzyć wniosek, niezbędne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających zarobki. Ponadto wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarskie (formularz OL-9), wystawione nie wcześniej niż miesiąc temu. W przypadku osób pracujących przeprowadzony zostanie wywiad dotyczący wykonywanej pracy. Jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub w drodze do pracy/z pracy, będzie niezbędne dołączenie dokumentacji wypadkowej, takiej jak karta wypadku oraz protokół ustalenia przyczyn. Natomiast jeśli niezdolność jest związana z chorobą zawodową, wymagana jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca tę chorobę.

Aby zapewnić otrzymywanie świadczeń bez przerw, wnioskowanie o rentę z tytułu niezdolności do pracy w ZUS należy rozpocząć odpowiednio wcześniej. Termin graniczny złożenia wniosku przypada najpóźniej na 30 dni przed datą ustania prawa do zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Po pozytywnej decyzji ZUS o przyznaniu renty szkoleniowej, osoba uprawniona zostaje skierowana do powiatowego urzędu pracy w celu ustalenia optymalnego programu kształcenia zawodowego. Standardowy okres pobierania świadczenia wynosi pół roku, lecz może ulec wydłużeniu maksymalnie do 3 lat na wniosek starosty. Należy pamiętać, że podjęcie zatrudnienia w trakcie trwania szkolenia może skutkować zawieszeniem wypłaty renty.

Osoby pobierające rentę szkoleniową mają możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych. ZUS kieruje takie osoby do powiatowego urzędu pracy, gdzie zostaną dopasowane do szkoleń odpowiadających ich kwalifikacjom i preferencjom, umożliwiających podjęcie pracy w nowej dziedzinie.