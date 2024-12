Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku, umożliwią osobom będącym wdowami lub wdowcami uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego w postaci renty wdowiej. To nowe świadczenie pozwala na łączenie dotychczasowych dochodów, takich jak emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy, z częścią świadczenia po zmarłym małżonku. Chociaż ta zmiana prawna jest pozytywnie oceniana jako krok w kierunku poprawy sytuacji materialnej osób po stracie bliskiej osoby, to należy pamiętać, że prawo do renty wdowiej jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, co oznacza, że nie każdy senior będzie mógł z niej skorzystać.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to nowe świadczenie wprowadzone w polskim systemie emerytalno-rentowym, które ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego osobom, które straciły małżonka. Jest to istotna zmiana w systemie zabezpieczenia społecznego, która ma pozytywny wpływ na sytuację materialną wielu seniorów.

Dla kogo renta wdowia?

Świadczenie to przysługuje osobom, które ukończyły odpowiednio 60. rok życia (kobiety) lub 65. rok życia (mężczyźni) i spełniają następujące warunki:

pozostawały w związku małżeńskim z osobą zmarłą do momentu jej śmierci,

nie zawarły ponownego związku małżeńskiego,

uzyskały prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do emerytury.

Jednym z głównych zarzutów wobec programu jest sztywne ustalenie wieku uprawniającego do świadczenia. Osoby starsze zwracają uwagę, że takie ograniczenie dyskryminuje młodszych wdowców i wdowy, którzy również mogą doświadczać trudności finansowych po stracie partnera. Wprowadzenie minimalnego progu wiekowego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – jest przez nich uznawane za niesprawiedliwe i wzywają do rozszerzenia kręgu beneficjentów.

Te osoby nie otrzymają renty wdowiej

Nowe przepisy dotyczące renty wdowiej wprowadzają istotne ograniczenie także w postaci limitu łącznej kwoty świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Oznacza to, że w przypadku, gdy suma wszystkich otrzymywanych świadczeń przekroczy ten próg, kwota renty wdowiej zostanie odpowiednio zmniejszona. Chociaż mechanizm ten ma na celu zapobieganie ewentualnym nadużyciom, jednocześnie może ograniczyć korzyści dla osób, które już wcześniej otrzymywały wyższe świadczenia emerytalne.

Pierwsze wnioski o przyznanie renty wdowiej będzie można składać już na początku 2025 roku, jednak wypłaty pierwszych świadczeń rozpoczną się dopiero w lipcu tego samego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że seniorzy, którzy spełniają określone warunki, będą mieli możliwość wyboru innych świadczeń, takich jak renta szkoleniowa czy zasiłek przedemerytalny.

Ile wynosi renta wdowia?

Od 1 lipca 2025 roku wprowadzony zostanie nowy system wypłaty renty wdowiej. Osoby uprawnione będą mogły łączyć swoją dotychczasową emeryturę lub rentę z nowym świadczeniem. Renta wdowia będzie stanowić odpowiednio 15 proc. (w latach 2025-2026) oraz 25 proc. (od 2027 roku) świadczenia po zmarłym małżonku. Łączna kwota świadczeń nie będzie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.