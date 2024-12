Niektóre psy i konie, które zakończyły służbę w jednostkach takich jak policja czy straż pożarna, mogą liczyć na specjalny dodatek finansowy. Wysokość tego świadczenia może sięgnąć nawet 527 złotych miesięcznie i jest przyznawany właścicielowi zwierzęcia. Program ten, wprowadzony w 2022 roku, ma na celu wsparcie opieki nad zwierzętami, które oddały swoją służbę.

Od niedawna weszły w życie przepisy gwarantujące specjalne świadczenie dla psów i koni, które zakończyły swoją służbę w mundurowych formacjach. Program ten, mimo krótkiego okresu obowiązywania, objął już setki zwierząt, które wcześniej służyły w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa oraz Straży Pożarnej.

Za opiekę nad takim zwierzęciem przysługuje jednorazowa wypłata, mająca na celu pokrycie kosztów utrzymania zwierzęcia. Jest to rodzaj emerytury dla zwierząt, które służyły w służbach publicznych. W chwili obecnej to świadczenie finansowe otrzymuje już kilkaset zwierząt, które zakończyły swoją służbę. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią psy, które wcześniej pracowały w szeregach Policji. Jak wynika z danych z lipca 2023 roku, wsparcie finansowe otrzymywało wówczas: 154 psy pochodzące z Policji, 79 psów ze Straży Granicznej, 2 psy ze Służby Ochrony Państwa oraz 4 psy ze Straży Pożarnej. Aby zwierzę mogło skorzystać z tego dodatku, musi spełnić kryterium wiekowe. Dla psów jest to 9 lat, natomiast dla koni – 15 lat.

Wysokość dziennego dodatku na pokrycie kosztów żywienia psa na emeryturze jest uzależniona od jego masy ciała oraz pory roku. Psy o wadze do 20 kg otrzymują w okresie letnim 7 lub 9 złotych dziennie, w zależności od indywidualnych potrzeb żywieniowych. Zimą stawki te wzrastają odpowiednio do 10 i 13 złotych. Dla psów cięższych niż 20 kg przewidziano wyższe stawki: 10 lub 13 złotych latem oraz 13, lub 17 złotych zimą. Okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca. Z przedstawionych stawek wynika, iż właściciele mniejszych zwierząt mogą liczyć na maksymalne comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 279 zł, szczególnie w okresie letnim. Natomiast opiekunowie dużych psów mają szansę na otrzymanie nawet 527 zł miesięcznie, zwłaszcza w miesiącach zimowych.

Najwyższe świadczenie przysługuje właścicielom emerytowanych koni. Dzienny koszt utrzymania takiego zwierzęcia wynosi co najmniej 23 zł, a w przypadku podwyższonej normy żywieniowej – 28 zł. Wysokość miesięcznego wsparcia dla koni nie ulega zmianie w zależności od pory roku ani wielkości zwierzęcia i może osiągnąć maksymalnie 868 zł.

Nie tylko ryczałt. Także zwrot kosztów

Osoby posiadające zwierzęta w wieku emerytalnym mogą skorzystać z rozszerzonego pakietu świadczeń. Oprócz comiesięcznego wsparcia finansowego, właściciele mają prawo do pełnej refundacji kosztów leczenia weterynaryjnego. Wystarczy dołączyć faktury za poniesione wydatki, aby otrzymać zwrot środków.

