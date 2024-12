6 grudnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę budżetową na kolejny rok. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatki budżetowe osiągną historycznie najwyższy poziom, przekraczając kwotę 921,6 mld złotych. Tak znaczący wzrost wydatków wynika przede wszystkim z konieczności finansowania waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych, a także wypłaty dodatków takich jak trzynastka i czternastka. Szacuje się, że same podwyżki świadczeń pochłoną ponad 25 mld złotych, natomiast dodatkowe wypłaty mogą sięgnąć nawet 31 mld złotych.

Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku. Ile wyniesie?

Wysokość przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, zgodnie z najnowszymi prognozami Ministerstwa Finansów, będzie uzależniona od wskaźników inflacji i wzrostu płac. Dziennik "Fakt" szacuje, że świadczenia mogą zostać podwyższone o 5,82 proc. Zmiana ta, planowana na 1 marca 2025 roku, wpłynie również na wysokość dodatkowych świadczeń, takich jak trzynastka i czternastka.

Ile wzrosną emerytury w 2025 roku?

Coroczna waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku przyniesie seniorom dodatkowe środki. Dzięki podwyżce o 5,82 proc. najniższa emerytura brutto wzrośnie z 1780,96 zł do 1884,61 zł. To oznacza, że na konto emerytów trafi co najmniej 1715 zł netto, czyli o 94 zł więcej niż obecnie. A jak wzrosną inne emerytury w 2025 roku? Oto zestawienie:

1900 zł brutto - 2010,58 zł brutto,2000 zł brutto - 2116,4 zł brutto,2100 zł brutto - 2222,22 zł brutto,2200 zł brutto - 2328,04 zł brutto,2300 zł brutto - 2433,86 zł brutto,2400 zł brutto - 2539,68 zł brutto,2500 zł brutto - 2645,5 zł brutto,2600 zł brutto - 2751,32 zł brutto,2700 zł brutto - 2857,14 zł brutto,2800 zł brutto - 2962,96 zł brutto,2900 zł brutto - 3068,78 zł brutto,3000 zł brutto - 3174,6 zł brutto,4000 zł brutto - 4232,8 zł brutto,4500 zł brutto - 4761,9 zł brutto,5000 zł brutto - 5291 zł brutto,5500 zł brutto - 5820,1 zł brutto,6000 zł brutto - 6349,2 zł brutto,7000 zł brutto - 7407,4 zł brutto,7500 zł brutto - 7936,5 zł brutto,8000 zł brutto - 8465,6 zł brutto.

Warto jednak pamiętać, że kwota netto, którą otrzymają seniorzy na rękę, będzie niższa ze względu na potrącenia podatkowe (zaliczka na PIT) oraz składkę zdrowotną (9 proc.).

Trzynasta i czternasta emerytura w 2025 roku. Ile wyniosą?

W tym roku zarówno trzynastka, jak i czternastka dla emerytów i rencistów wyniosły po 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Jednak czternastka była wypłacana w pełnej wysokości tylko osobom, których świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń dodatek ten był stopniowo zmniejszany, aż do minimalnej kwoty 50 zł brutto. Rządowe regulacje dotyczące dodatkowych świadczeń emerytalnych pozostaną niezmienione w nadchodzącym roku. Tym samym:

Wysokość 13. emerytury w 2025 roku zostanie ustalona na poziomie najniższej emerytury, czyli 1884,61 zł brutto. Warto mieć na uwadze, że wypłata trzynastej emerytury nie jest uzależniona od poziomu dochodów, ale czternastej już tak.

Warto mieć na uwadze, że wypłata trzynastej emerytury nie jest uzależniona od poziomu dochodów, ale czternastej już tak. 14. emerytura w 2025 roku przysługuje w maksymalnej wysokości 1884,61 zł. Kwota ta jest zmniejszana o złotówkę za każdą złotówkę przekraczającą 2900 zł. Świadczenie nie przysługuje, jeśli emerytura przekroczy 4734,61 zł lub jeśli po obliczeniach jej wartość będzie niższa niż 50 zł.

