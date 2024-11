Jak przekazał resort rodziny, mimo upływu kilku miesięcy od początku roku szkolnego 2024/2025, osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, mają możliwość ubiegania się o świadczenie w ramach programu "Dobry start". Należy jednak pamiętać, że termin składania wniosków o dofinansowanie wyprawki szkolnej mija z końcem listopada bieżącego roku (30 listopada 2024).

Nabór wniosków rozpoczął się pierwszego lipca 2024. Program obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do szkół, do osiągnięcia przez nie pełnoletności. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie przysługuje do ukończenia dwudziestego czwartego roku życia. Należy pamiętać, że świadczenie nie jest przeznaczone dla przedszkolaków ani osób studiujących. Jak poinformował rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka, do końca października wpłynęło 3 250 000 wniosków o świadczenia rodzinne. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła już 1 373 000 000 złotych.

Czym jest program "Dobry Start"?

Program "Dobry Start" to rządowe wsparcie finansowe, które ma na celu ułatwienie rodzicom przygotowanie dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych, które przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole.

Program "Dobry Start". Jak i gdzie złożyć wniosek?

Program "Dobry Start" jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmuje się zarówno przyjmowaniem wniosków, jak i przekazywaniem świadczeń. Podobnie jak w przypadku programu Rodzina 500+, wnioski o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), aplikacji mobilnej mZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Przyznane świadczenie jest przekazywane na wskazane konto bankowe w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia prawidłowego wniosku. Wnioski złożone w lipcu lub sierpniu gwarantują wypłatę świadczenia "Dobry start" do 30 września. W pozostałych miesiącach okres oczekiwania na wypłatę wynosi maksymalnie 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie z programu "Dobry start"?

Prawo do złożenia wniosku mają rodzice dziecka, nawet jeśli nie mieszkają razem. W przypadku opieki naprzemiennej każdy z rodziców może ubiegać się o połowę świadczenia. Ponadto, o świadczenie mogą wystąpić opiekunowie faktyczni, prawni, a także osoby zajmujące się wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej. Dotyczy to również pełnoletnich uczniów, którzy są samodzielni finansowo.

