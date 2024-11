W związku z ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, od 1 grudnia 2024 roku nastąpi podwyżka obowiązkowych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmiana ta dotyczy przede wszystkim pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, którzy nie spełniają ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował o wzroście przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 roku o 123,21 zł w porównaniu z kwartałem poprzednim. Jak wynika z art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach, średnia płaca w kraju w trzecim kwartale ubiegłego roku wyniosła 8161,62 zł.

Wyższe wpłaty na PFRON od 1 grudnia 2024

Od 1 grudnia 2024 roku firmy będą musiały płacić więcej na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość tych wpłat zależy od średniej pensji w Polsce i liczby pracowników, których firma zatrudnia. Im mniej osób z niepełnosprawnością pracuje w firmie, tym wyższe są dodatkowe opłaty. Na przykład, od grudnia do końca lutego każda firma musi zapłacić 3317,70 zł za każdego pracownika, którego brakuje do osiągnięcia wymaganego limitu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kwota ta jest wyższa o 50,09 zł od kwoty obowiązującej od 1 września do 30 listopada 2024 roku.

Od czego zależy wysokość składek na PFRON?

Jak podaje portal Infor.pl, firmy muszą płacić dodatkowe pieniądze, jeśli zatrudniają za mało osób niepełnosprawnych. Ta kwota zależy od średniej pensji w Polsce i od tego, ile pracowników brakuje firmie do spełnienia wymaganego przepisami limitu 6 proc. osób niepełnosprawnych. Portal Infor.pl podaje, że w okresie od 1 grudnia 2024 do 28 lutego 2025 roku, 40,65 proc. średniego wynagrodzenia w kraju wynosi 3317,70 złotych.

