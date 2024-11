Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż środki zgromadzone na subkoncie zmarłego ubezpieczonego mogą zostać bez przeszkód wypłacone jego spadkobiercom. ZUS podkreśla, że nie ma ustawowych ograniczeń czasowych dotyczących składania wniosków o wypłatę tych środków. Wystarczy przedłożyć stosowny wniosek. Średnia wartość dziedziczonych środków wynosi około 30 000 złotych.

Czym jest OFE?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny, to część polskiego systemu emerytalnego, która umożliwia gromadzenie środków na przyszłą emeryturę poprzez inwestowanie składek emerytalnych. To jak prywatna skarbonka, ale zarządzana przez profesjonalistów, którzy inwestują Twoje pieniądze, aby zyskały one na wartości. Jak działa OFE?

Składki: Część Twojej składki emerytalnej (2,92%) jest przekazywana do wybranego przez Ciebie OFE.

Część Twojej składki emerytalnej (2,92%) jest przekazywana do wybranego przez Ciebie OFE. Inwestowanie: Pieniądze w OFE są inwestowane w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości, co pozwala na uzyskanie wyższych zysków niż na tradycyjnym koncie.

Pieniądze w OFE są inwestowane w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości, co pozwala na uzyskanie wyższych zysków niż na tradycyjnym koncie. Emerytura: Gdy osiągniesz wiek emerytalny, zgromadzone w OFE środki zostaną wypłacone jako dodatkowa emerytura.

Ile pieniędzy jest na kontach OFE?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Iwonę Kowalską-Matis, rzeczniczkę prasową ZUS we Wrocławiu, średnia wartość środków finansowych zgromadzonych na subkontach osób zmarłych, które uczestniczyły w programie OFE, wynosi około 29 000 złotych. Prawo do tych środków przysługuje zarówno osobom wskazanym przez zmarłego, jak i osobom urodzonym po 1968 roku, które nie zdecydowały się na indywidualne zarządzanie częścią składki emerytalnej. W przypadku braku wskazania konkretnych beneficjentów środki te wchodzą w skład spadku.

Jak dostać środki z OFE od ZUS?

W celu uzyskania środków zgromadzonych na subkoncie zmarłego spadkobiercy zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek. Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS we Wrocławiu, sam wniosek jest wystarczający do wszczęcia procedury wypłaty. W sytuacji, gdy zmarły nie wskazał konkretnych spadkobierców, środki te stanowią część majątku spadkowego.

W przypadku osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, środki zgromadzone na jego indywidualnym koncie są automatycznie przenoszone na subkonto w ZUS, co znacznie upraszcza proces wypłaty środków przez spadkobierców. Analogicznie, jeśli zmarły nie był członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, wystarczy złożyć elektroniczny wniosek dostępny na stronie internetowej ZUS.

Składki emerytalne a subkonto

Subkonto jest indywidualnym rachunkiem prowadzonym przez ZUS dla osób ubezpieczonych, które są członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego lub urodziły się po 1968 roku. ZUS informuje, że na to konto przekazywana jest część składek na ubezpieczenie emerytalne.

