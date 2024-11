Seniorzy mogą poprawić swoją sytuację finansową dzięki dodatkowym świadczeniom wypłacanym przez ZUS. Jednym z takich świadczeń jest dodatek pielęgnacyjny, który może być przyznany emerytom spełniającym określone kryteria.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które wymagają stałej opieki ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności.

Wypłata dodatku pielęgnacyjnego jest możliwa w dwóch przypadkach, przy czym jeden z nich nie wymaga aktywności ze strony emeryta. Miesięczna kwota świadczenia wynosi obecnie 330,07 zł, co daje roczny dochód dodatkowy w wysokości 3960,84 zł. Dodatek pielęgnacyjny jest regularnie waloryzowany, co oznacza, że jego kwota rośnie wraz z upływem czasu. Zgodnie z planami, kolejna waloryzacja tego świadczenia nastąpi 1 marca 2025 roku. Poprzednia podwyżka wyniosła 35,68 zł, co oznacza wzrost dodatku pielęgnacyjnego z 294,39 zł.

Przyznanie dodatku pielęgnacyjnego następuje w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich dotyczy osób, które automatycznie otrzymują to świadczenie wraz z emeryturą. W takim przypadku nie ma konieczności składania dodatkowego wniosku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku w ten sposób jest osiągnięcie określonego wieku. Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują prawo do dodatku pielęgnacyjnego z urzędu. Nie wymaga to złożenia wniosku ani zaświadczeń lekarskich. Dodatek będzie wypłacany wraz z pozostałymi świadczeniami emerytalnymi.

Drugim warunkiem uzyskania dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 330,07 zł miesięcznie jest stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym drukiem OL-9 przez lekarza prowadzącego. Zaświadczenie lekarskie nie może być wystawione później niż miesiąc przed datą złożenia wniosku w ZUS. Ostateczną decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje lekarz orzecznik ZUS.

ZUS informuje, że wypłata dodatku pielęgnacyjnego wraz z emeryturą nie jest automatyczna w każdym przypadku. Warunkiem koniecznym jest spełnienie określonych kryteriów, które nie ograniczają się jedynie do kwestii pobierania zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez gminę. Prawo do dodatku pielęgnacyjnego nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych dłużej niż 14 dni w ciągu miesiąca.

