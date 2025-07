Czym dokładnie jest to ulga rehabilitacyjna i kto może z niej skorzystać? Jakie wydatki można odliczyć od podatku, a jakich warunków należy dopełnić, aby skorzystać z tego ważnego wsparcia w rozliczeniu za 2025 rok? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości i wyjaśniamy krok po kroku, jak odzyskać część poniesionych kosztów.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna nie jest dla każdego. Przysługuje:

• Osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności: Chodzi tu o orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) lub decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo renty socjalnej;

• Osobie, która utrzymuje osobę niepełnosprawną: Jeśli na Twoim utrzymaniu znajduje się współmałżonek, dziecko (własne lub przysposobione), rodzice, rodzeństwo, teściowie czy inne osoby wymienione w ustawie, a ich roczny dochód nie przekracza określonego limitu (w 2024 roku to 19 061,28 zł – uwaga, limit ten może się zmieniać!), możesz również skorzystać z ulgi na wydatki poniesione na rzecz tej osoby.

Ważne Kluczowe jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna obejmuje szeroki katalog wydatków, które można podzielić na dwie główne kategorie: wydatki nielimitowane (czyli odliczasz całą kwotę) oraz wydatki limitowane (do określonej kwoty).

Wydatki nielimitowane (odliczasz całą faktycznie poniesioną kwotę):

To najważniejsza część ulgi, bo pozwala odzyskać podatek od największych kosztów. Możesz odliczyć m.in.:

• Adaptacja i wyposażenie mieszkań: Przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. poszerzenie drzwi, likwidacja progów, instalacja podjazdów).

• Sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne: Zakup wózków inwalidzkich, kul, balkoników, specjalistycznych łóżek, materacy przeciwodleżynowych, aparatów słuchowych, sprzętu do ćwiczeń.

• Leki: Zakup leków, jeśli lekarz specjalista stwierdzi konieczność ich stosowania, a wydatki przekraczają 100 zł miesięcznie. Odliczeniu podlega różnica między faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotą 100 zł.

• Pieluchy, pampersy, pieluchomajtki: Zakup tych środków higienicznych.

• Opłacenie przewodników: Dotyczy osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

• Udogodnienia w samochodzie: Adaptacja pojazdu mechanicznego do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

• Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym: Koszty pobytu na specjalistycznym turnusie (często mylony ze zwykłymi wakacjami – to nie to samo!).

• Pobyt w zakładzie leczniczym: Koszty pobytu w sanatorium, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy zakładzie rehabilitacji leczniczej.

• Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne: Koszty masaży, fizjoterapii, hydroterapii itp.

• Transport i dojazdy: Koszty związane z dojazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (nie dotyczy dojazdów do lekarza ogólnego).

Wydatki Limitowane (odliczasz stałą kwotę, niezależnie od faktycznych wydatków):

W tej kategorii możemy odliczyć:

• Utrzymywanie psa asystującego: Do kwoty 2280 zł rocznie, dotyczy psa przewodnika (osoby niewidomej lub niedowidzącej) lub psa asystującego (osoby niepełnosprawnej ruchowo).

• Samochód: Odliczenie kosztów używania samochodu osobowego (dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne lub dojazdy własnym samochodem osoby niepełnosprawnej) – również do kwoty 2280 zł rocznie.

Ważne Aby odliczyć wydatki, musisz posiadać odpowiednie dowody ich poniesienia (np. faktury, rachunki, dowody wpłaty). Pamiętaj, że wydatki, które zostały sfinansowane (lub dofinansowane) np. ze środków PFRON lub z ZFŚS, nie podlegają odliczeniu w tej części, w której zostały pokryte.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulgę rehabilitacyjną odlicza się w rocznej deklaracji podatkowej PIT (najczęściej PIT-37 lub PIT-36) za pomocą załącznika PIT/O. Właśnie tam, w odpowiednich rubrykach, wpisujesz poniesione wydatki. Masz prawo odliczyć ulgę od dochodu lub od przychodu (w przypadku ryczałtu).

Ulga rehabilitacyjna to nie "Wakacje od Podatku"!

Często pojawia się pytanie, czy "ulga rehabilitacyjna" to to samo co "ulga na wakacje". Absolutnie nie! Jak już wspomniano, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym to jedno z odliczeń, ale musi mieć on ściśle określony cel rehabilitacyjny, a nie wyłącznie turystyczny. Próba odliczenia typowego wyjazdu urlopowego pod pozorem turnusu rehabilitacyjnego może skończyć się poważnymi konsekwencjami ze strony urzędu skarbowego.

Ulga rehabilitacyjna to bardzo ważne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Pozwala ona zmniejszyć obciążenia finansowe związane z codziennymi wyzwaniami i poprawić jakość życia. Kluczem do skutecznego skorzystania z ulgi jest dokładne zapoznanie się z przepisami, gromadzenie wszystkich dowodów poniesionych wydatków oraz prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej.

Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub zasięgnąć informacji w Krajowej Informacji Skarbowej. To inwestycja, która może przynieść realne oszczędności!