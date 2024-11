Otwarty Fundusz Emerytalny to jeden z elementów polskiego systemu emerytalnego. Działa on na zasadzie dobrowolnego oszczędzania: część naszej składki, zamiast trafiać wyłącznie do ZUS, jest przekazywana do OFE. Ten fundusz inwestuje nasze pieniądze na różnych rynkach finansowych, aby zwiększyć ich wartość do momentu naszej emerytury.

Ciekawym rozwiązaniem jest tzw. suwak bezpieczeństwa. Na dekadę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, co miesiąc określona suma z naszego konta w OFE jest automatycznie przekazywana na indywidualne konto w ZUS. Jednocześnie ZUS przestaje odprowadzać składki do OFE.

Czym jest OFE i jak działa?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny, to element polskiego systemu emerytalnego, który ma na celu zapewnienie dodatkowych środków finansowych na emeryturę. Działa na zasadzie zbiorowego inwestowania składek emerytalnych. Jak działa OFE?

Pieniądze z OFE da się wypłacić przed emeryturą

Pieniądze zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) są niedostępne dla ubezpieczonego zarówno przed, jak i po przejściu na emeryturę. Środki te są automatycznie przekazywane na indywidualne subkonto w ZUS na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a następnie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości emerytury.

Pieniądze z OFE można wypłacić tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak śmierć ubezpieczonego. W takim wypadku środki te stają się częścią spadku i mogą być przekazane małżonkowi lub innym osobom wskazanym w testamencie. Aby otrzymać pieniądze, spadkobierca musi złożyć specjalny wniosek. Należy jednak pamiętać, że jeśli zmarły pobierał już emeryturę przez ponad 3 lata, dziedziczenie środków z OFE nie jest możliwe.

Rezygnacja z uczestnictwa w OFE

Rezygnacja z uczestnictwa w OFE nie jest możliwa w dowolnym momencie. Aby przenieść środki zgromadzone w OFE na indywidualne konto w ZUS, trzeba skorzystać z okresowego "okna transferowego". W 2024 roku takie okno było otwarte przez kilka miesięcy wiosną i latem. W tym czasie można było złożyć stosowne oświadczenie (formularz ZUS-US-OFE-03). Następna okazja do zmiany decyzji dotyczącej przeznaczenia składki emerytalnej pojawi się najprawdopodobniej w 2028 roku.

