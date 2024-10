W nocy z 26 na 27 października 2024 roku czeka nas zmiana czasu. O godzinie 3:00 nad ranem cofniemy wskazówki zegarów o godzinę, na 02:00. Choć dla większości z nas oznacza to dodatkową godzinę snu, dla pracodawców może to wiązać się z koniecznością dostosowania grafików pracowników, szczególnie tych zatrudnionych w systemie zmianowym.

Dodatkowe godziny pracy dla pracowników podczas zmiany czasu 2024

Zmiana czasu z letniego na zimowy spowoduje, że pracownicy nocni z 26 na 27 października przepracują 9 godzin zamiast standardowych 8. Zgodnie z przepisami, będzie to stanowiło pracę w nadgodzinach. Warto przypomnieć, że w przypadku wcześniejszego przesunięcia zegara w przeciwnym kierunku, pracownicy nie mogli stracić na wynagrodzeniu za "brakującą" godzinę.

Godziny nadliczbowe a zmiana czasu z letniego na zimowy

Zgodnie z informacjami zawartymi na infor.pl, zasada, iż za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie, obowiązuje również w przypadku zmiany czasu. Oznacza to, że pracownik, który w dniu zmiany czasu z letniego na zimowy będzie pracował o godzinę dłużej, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za tę godzinę.

Przekroczenie przez pracownika normy czasu pracy w związku ze zmianą czasu skutkuje koniecznością rozliczenia dodatkowych godzin jako nadgodzin. Pracodawca ma więc obowiązek wypłacić za nie dodatkowe wynagrodzenie lub udzielić pracownikowi ekwiwalentnego czasu wolnego.

Sposób rozliczenia nadgodzin poprzez udzielenie czasu wolnego zależy od tego, czy to pracownik, czy pracodawca zainicjuje taką formę rekompensaty. Jeśli pracownik złoży wniosek, otrzyma czas wolny w proporcji 1:1, czyli godzina za godzinę. Natomiast jeśli to pracodawca zdecyduje o udzieleniu czasu wolnego, to wymiar będzie wyższy – półtorej godziny za każdą nadgodzinę.

Przesunięcie granic czasu nocnego w związku ze zmianą czasu rodzi pytania o prawidłowe naliczanie dodatku za pracę w porze nocnej. Choć standardowo praca nocna trwa 8 godzin, po zmianie czasu na zimowy okres ten zwiększa się o jedną godzinę. Część ekspertów twierdzi, że pomimo wydłużenia czasu pracy w nocy w związku ze zmianą czasu, dodatek należy naliczać jedynie za standardowe 8 godzin. Jednak takie stanowisko spotyka się z krytyką, ponieważ uznaje się je za niekorzystne dla pracowników i sprzeczne z zasadami prawa pracy, które gwarantują odpowiednie wynagrodzenie za każdą godzinę pracy wykonanej w porze nocnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatek za pracę w godzinach nocnych wynosi 20 proc. stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2024 roku oznacza to kwotę 4,67 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

