Wniosek o wpisanie nowelizacji do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został złożony 17 października 2024 roku.

Najważniejsze zmiany i cele nowelizacji

Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności i poprawę warunków inwestycyjnych w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, co jest zgodne z ambicjami redukcji emisji i spełnianiem międzynarodowych zobowiązań.

Nowe przepisy mają wspierać rozwój MFW jako kluczowego elementu polskiej transformacji energetycznej, co przyniesie korzyści zarówno w zakresie cen energii, konkurencyjności gospodarki, jak i tworzenia nowych miejsc pracy - informuje resort.

Projekt ustawy implementuje przepisy dyrektywy REDIII, dotyczące mapowania obszarów niezbędnych do wniesienia krajowych wkładów w realizację unijnych celów dotyczących energii odnawialnej.

Zmiany w systemie wsparcia

Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany w systemie aukcyjnym, zasady dotyczące ujemnego salda oraz kwestie związane z handlem energią w fazie rozruchu technologicznego farm.

Usprawnione zostaną procedury dotyczące współdzielenia infrastruktury przez różne farmy, mikroprzesunięć oraz przenoszenia pozwoleń lokalizacyjnych. Dodatkowo, zostaną doprecyzowane kwestie dotyczące rybołówstwa oraz personelu obsługującego MFW.

Nowe regulacje mają na celu poprawę stabilności rynkowej, transparentności inwestycji oraz budowanie społecznej akceptacji dla projektów OZE, co przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania terenów do rozwoju energetyki odnawialnej.

Nowe przepisy mogą znacząco wpłynąć na rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, przyspieszając realizację kluczowych projektów w tym obszarze.