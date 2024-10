Czym jest renta alkoholowa?

Renta alkoholowa to rodzaj renty chorobowej, przysługującej osobom, których zdrowie zostało na tyle poważnie nadszarpnięte przez nadużywanie alkoholu, że uniemożliwia im podjęcie pracy. Nie każda osoba uzależniona od alkoholu ma prawo do tego świadczenia. Aby otrzymać rentę, konieczna jest obecność chorób współistniejących, takich jak marskość wątroby czy uszkodzenie układu nerwowego, które bezpośrednio wpływają na zdolność do pracy.

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, prawo do renty przysługuje osobie, która utraciła – całkowicie lub częściowo – zdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu uszczerbku na zdrowiu. Ustawa nie zawiera ograniczeń co do przyczyn niezdolności do pracy, w związku z czym również osoby borykające się z problemami alkoholowymi mogą ubiegać się o rentę, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów medycznych. Zgodnie z ustawą, niezdolność do pracy oznacza trwałą utratę, w całości lub w znacznej części, zdolności do wykonywania pracy zarobkowej na skutek zaburzeń zdrowotnych. Oznacza to, że nawet po podjęciu działań rehabilitacyjnych lub przekwalifikowaniu, osoba nie jest w stanie podjąć zatrudnienia.

Samo uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającym powodem do przyznania renty

Pacjent uzależniony od alkoholu, którego stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie pracy zarobkowej, może ubiegać się o rentę. Warunkiem przyznania świadczenia jest orzeczenie lekarskie stwierdzające całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Należy podkreślić, że sama diagnoza alkoholizmu nie jest wystarczającym kryterium do uzyskania renty. Nie każda osoba zmagająca się z alkoholizmem może liczyć na przyznanie renty. Decydującym czynnikiem jest bezpośredni związek między nadużywaniem alkoholu a wystąpieniem schorzeń uniemożliwiających wykonywanie pracy zarobkowej. Przykładem takiego schorzenia jest przewlekłe zapalenie trzustki, choć lista możliwych powikłań alkoholowych jest znacznie dłuższa.

Wysokość renty alkoholowej w 2024 roku

Wysokość świadczenia rentowego jest uzależniona od stopnia utraty zdolności do pracy i ustalana indywidualnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Do końca lutego 2024 roku wysokość świadczenia wynosiła odpowiednio: 1 588 zł dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz 1 191 zł dla osób częściowo niezdolnych do pracy.Od marca 2024 roku, po przeprowadzonej waloryzacji, wysokość świadczeń rentowych uległa zmianie. Obecnie renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1780,96 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1335,72 zł. Ta zmiana dotyczy również renty alkoholowej.

Renta alkoholowa - kto się może o nią ubiegać?

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej alkoholizmem, konieczne jest spełnienie następujących kryteriów: posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy, posiadanie wymaganego okresu ubezpieczenia oraz wykazanie, że niezdolność do pracy powstała w określonych ustawowo sytuacjach. Aby otrzymać rentę z powodu problemów zdrowotnych związanych z alkoholizmem, trzeba przejść przez kilka etapów. Najpierw trzeba mieć zaświadczenie od lekarza, które potwierdzi, że nie można pracować. Potem trzeba zebrać wszystkie dokumenty dotyczące choroby i złożyć wniosek w ZUS. Na koniec ZUS podejmuje decyzję, czy przysługuje nam renta.

Jak dostać rentę alkoholową?

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej alkoholizmem, należy złożyć stosowny wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem przyznania świadczenia jest przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej trwałą utratę zdolności do wykonywania pracy.

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej alkoholizmem, konieczne jest spełnienie następujących warunków: posiadanie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego niezdolność do pracy, posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz powstanie niezdolności do pracy w okresie składkowym, nieskładkowym lub nie później niż 18 miesięcy od zakończenia okresu składkowego, lub nieskładkowego.

