Prognozowany znaczny wzrost dochodów Narodowego Funduszu Zdrowia w 2025 roku ma być pokryty między innymi ze środków pochodzących od obywateli, w szczególności od seniorów. Mimo braku oficjalnych planów podwyżki składki zdrowotnej emeryci obawiają się negatywnych konsekwencji tych zmian dla ich budżetów domowych.

Choć rząd nie wprowadza bezpośredniej podwyżki składki zdrowotnej, jej skutki mogą być odczuwalne w portfelach seniorów. Zmiany przepisów mogą spowodować istotne zmniejszenie realnych dochodów osób starszych.

Jak jest obecnie?

Obecnie emeryci odprowadzają 9 proc. swojej emerytury jako składkę zdrowotną. To oznacza, że osoba pobierająca 2000 zł brutto miesięcznie płaci około 180 zł składki zdrowotnej. Choć wcześniej część tej składki można było odliczyć od podatku, to po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład emeryci utracili tę możliwość, co zwiększa ich obciążenia finansowe.

Jak będzie po zmianach? Wyższa składka zdrowotna dla seniorów

Proponowana waloryzacja emerytur w marcu 2025 roku przyniesie nieoczekiwane konsekwencje. Wraz ze wzrostem świadczenia, zwiększy się również składka zdrowotna seniorów. W efekcie realna podwyżka emerytury będzie niższa, niż planowano. Przykładowo, osoba otrzymująca 2500 zł brutto zapłaci aż 213 zł więcej rocznie na ubezpieczenie zdrowotne, co przełoży się na miesięczne obciążenie wynoszące 192 zł. Co więcej, składka będzie pobierana również od dodatkowych świadczeń, co jeszcze bardziej zmniejszy realny wzrost dochodów.

Emerytura 3000 zł brutto obecnie oznacza miesięczną składkę zdrowotną około 270 zł. Po podwyżce emerytury, składka również wzrośnie, obciążając budżet seniora o dodatkowe 255 zł rocznie. To oznacza, że realna podwyżka emerytury będzie niższa, niż początkowo zakładano.

Obecnie emeryt otrzymujący 3500 zł brutto płaci 315 zł miesięcznie na składkę zdrowotną. Po podwyżce emerytury, składka wzrośnie do około 336 zł miesięcznie, co oznacza dodatkowe 276 zł rocznie. A emeryt z 4000 zł brutto płaci 360 zł miesięcznie na zdrowie. Po podwyżce emerytury, składka wzrośnie do około 384 zł, co oznacza dodatkowe 300 zł rocznie. To znacznie zmniejszy realne korzyści z waloryzacji.

Kolejne obciążenia finansowe dla seniorów

Sytuacja seniorów dodatkowo się komplikuje. Składki zdrowotne będą pobierane również z dodatkowych świadczeń, takich jak "trzynastka" i "czternastka". To oznacza, że obciążenia finansowe emerytów znacząco wzrosną. W efekcie seniorzy mogą stracić nawet kilkaset złotych rocznie, co dla wielu jest poważnym wydatkiem. W obliczu rosnącej inflacji i wzrostu cen dóbr pierwszej potrzeby, sytuacja finansowa seniorów, już i tak obciążona, ulega dalszemu pogorszeniu.

Wyższą składkę zapłacą nie tylko seniorzy

Nie tylko emeryci odczują wzrost obciążeń. NFZ szacuje, że aż 3,6 miliona Polaków będzie musiało płacić wyższe składki zdrowotne. Powodem jest m.in. podwyżka płacy minimalnej. Ponadto proponowana przez Lewicę zmiana składki na podatek zdrowotny może jeszcze bardziej zwiększyć obciążenia finansowe Polaków.

