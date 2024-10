Przyjęty przez rząd plan finansowy, który zostanie przesłany do Komisji Europejskiej do połowy października, zakłada stopniowe zmniejszanie deficytu budżetowego. To konieczność wynikająca z przekroczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia i wszczęcia przez UE procedury nadmiernego deficytu. Oznacza to, że w najbliższych latach możemy spodziewać się ograniczenia wydatków publicznych.

Nie będzie podwyżki świadczenia "Rodzina 800+"

Zgodnie z dokumentem, zaplanowane na 2025 rok zmniejszenie deficytu budżetowego zostanie wsparte m.in. przez utrzymanie niezmienionej wartości nominalnej świadczeń wychowawczych (program Rodzina 800+) i świadczeń rodzinnych. Z powyższego wynika, że w 2025 roku nie planuje się podwyżki świadczenia wychowawczego "Rodzina 800+". Ponadto nie należy oczekiwać zwiększenia wartości innych świadczeń rodzinnych, takich jak jednorazowe wsparcie dla uczniów "Dobry start".

Plan rządu na redukowanie deficytu

Zgodnie ze średniookresowym planem, deficyt sektora finansów publicznych w roku 2025 ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu o 0,2 punktu procentowego PKB, osiągając poziom 5,5 proc. W kolejnych latach przewiduje się znaczącą poprawę sytuacji fiskalnej. Deficyt sektora finansów publicznych ma się obniżyć do 4,5 proc. PKB w 2026 roku, a następnie do 3,7 proc. PKB w 2027 roku. Aby spełnić kryterium konwergencji, zakładane jest dalsze zmniejszenie deficytu do 2,9 proc. PKB w 2028 roku.

Rządowy dokument wskazuje, że proces zmniejszania deficytu budżetowego będzie wspierany m.in. przez utrzymanie na dotychczasowym poziomie progów podatkowych PIT i kwoty wolnej od podatku, pomimo wzrostu wynagrodzeń i emerytur, a także przez ograniczenie działań ochronnych mających na celu złagodzenie skutków podwyżek cen energii oraz przez aktualizację stawek podatku akcyzowego.

Program 800 plus

Program Rodzina 500+/800+ (od 1 stycznia 2024 roku podwyższony do 800 zł) to rządowy program wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci. Dzięki niemu rodziny otrzymują comiesięczne świadczenie wychowawcze na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody osiągane przez rodzinę. Świadczenie przysługuje na każde dziecko wychowywane w rodzinie, niezależnie od dochodów. Oznacza to, że otrzymują je zarówno rodziny o niskich, jak i wysokich dochodach.