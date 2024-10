Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. W 2024 roku jego wysokość wynosi 2988 złotych miesięcznie, a prognozy na 2025 rok zakładają wzrost do 3287 złotych ze względu na planowaną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia.

Świadczenie pielęgnacyjne - dla kogo?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 1 stycznia 2024 roku wprowadziła zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Na początku 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne uległo znaczącym zmianom. Po pierwsze, jego wysokość została podwyższona do 2988 złotych miesięcznie. Po drugie, rozszerzono krąg osób uprawnionych do tego świadczenia. Oprócz rodziców świadczenie mogą otrzymać również inni członkowie rodziny, opiekunowie faktyczni, rodziny zastępcze oraz instytucje opiekuńcze zajmujące się dziećmi z niepełnosprawnościami do 18. roku życia. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie większej dostępności wsparcia finansowego dla osób opiekujących się dziećmi wymagającymi szczególnej opieki.

Nowe przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku dają opiekunom pełną swobodę w łączeniu pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Niezależnie od tego, czy opiekun pracuje na pełen etat, dorabia, czy zmienia pracę – jego prawo do świadczenia pozostaje niezmienne. Niezależnie od tego, czy opiekun jest rolnikiem, małżonkiem rolnika czy domownikiem rolnym, może on od 1 stycznia 2024 roku pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Ponadto nowe przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązujące od początku 2024 roku, umożliwiają jego pobieranie również przez opiekunów dzieci poniżej 18. roku życia, którzy posiadają własne źródła dochodu emerytalnego lub rentowego. Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku śmierci osoby, nad którą sprawowana jest opieka, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z końcem miesiąca następującego po miesiącu zgonu.

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Nowe regulacje przewidują podwyższoną wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów sprawujących opiekę nad co najmniej dwojgiem dzieci poniżej 18. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko jest wyższe o 100 proc. Warunkiem uzyskania podwyższonych świadczeń jest złożenie stosownego wniosku. Przepis ten nie dotyczy dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Świadczenie pielęgnacyjne a orzeczenie o niepełnosprawności

Jak podaje "DGP", jednym z kluczowych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego dla dziecka poniżej 18. roku życia jest posiadanie przez nie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, które w punktach 7 i 8 wskazuje na konieczność stałej opieki i współudziału opiekuna w życiu dziecka.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Ustawa o rehabilitacji stanowi, że dzieci poniżej 16. roku życia, które z powodu wady wrodzonej, choroby lub urazu mają trwałe ograniczenia w funkcjonowaniu, wymagające ciągłej opieki wykraczającej poza standardowe potrzeby dziecka w danym wieku, są uznawane za osoby niepełnosprawne. Jak podaje "DGP", ocena niepełnosprawności dziecka opiera się na kilku kryteriach, takich jak: przewidywany długotrwały charakter schorzenia, niezdolność do samodzielnego funkcjonowania oraz konieczność intensywnej opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

Dodatkowo rozporządzenie precyzuje schorzenia, które kwalifikują dziecko do otrzymania stałej opieki lub pomocy. Należą do nich między innymi: upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychotyczne, poważne zaburzenia rozwoju prowadzące do znacznych trudności w kontaktach społecznych lub komunikacji oraz padaczka z częstymi napadami. Przy ocenie niepełnosprawności dziecka uwzględnia się przede wszystkim: charakter i przebieg choroby, jej wpływ na funkcjonowanie organizmu, ogólny stan zdrowia dziecka oraz jego zdolność do adaptacji do ograniczeń wynikających z choroby. Istotna jest także ocena perspektyw poprawy stanu zdrowia w wyniku leczenia i rehabilitacji.