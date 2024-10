1 marca będzie miała miejsce waloryzacja rent i emerytur. Wzrostowi ulegną nie tylko świadczenia długoterminowe, takie jak emerytury czy renty, ale także dodatki, zasiłki i inne świadczenia. Waloryzacja oznacza także wzrost renty socjalnej.

Waloryzacja rent i emerytur niezbędna jest do tego, by emeryci i renciści – zwłaszcza ci pobierający niskie świadczenia – nie odczuli nadmiernie skutków wysokiej inflacji w postaci np. wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W czasie inflacji ich świadczenia tracą bowiem na realnej wartości.

Ile wyniesie emerytura minimalna w 2025 roku?

W marcu 2025 roku nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Emerytury i renty wzrosną o ok. 5,52 proc. co oznacza, że najniższa emerytura od marca 2025 roku wzrośnie z obecnych 1780,96 zł do 1879,27 zł brutto. Wpłynie to również na wysokość 13. emerytury, która stanowi równowartość minimalnej emerytury. Dokładny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur będzie znany około 10 lutego 2025 roku.

Wzrośnie wysokość renty socjalnej. Komu przysługuje?

Od 1 marca 2025 roku wzrośnie także wysokośćrenty socjalnej. Obecnie wynosi ona 1780,96 zł, od 1 marca 2025 roku wyniesie 1901,71 zł brutto. Komu przysługuje renta socjalna?

ZUS informuje, że renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia oraz całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18. roku życia albo

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia, albo

w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W przypadku gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała ZUS przyznaje stałą rentę socjalną. Gdy niezdolność jest czasowa – ZUS przyznaje rentę socjalną okresową.

Renta socjalna dla osób uzależnionych od alkoholu

Rentę socjalną z tytułu niezdolności do pracy mogą starać się również osoby uzależnione od alkoholu niezdolne do podjęcia pracy zarobkowej. Nie wystarczy jednak sama diagnoza alkoholizmu.

Osoba zmagająca się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi przez alkohol może ubiegać się o rentę w przypadku gdy zostanie uznana przez lekarza za osobę niezdolną do pracy. Niezbędne jest także wykazanie, że to alkoholizm spowodował dodatkowe schorzenia uniemożliwiające pracę.