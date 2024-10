Od 1 listopada 2024 roku rozpoczyna się kolejny okres zasiłkowy. Pomimo przeprowadzonych analiz, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, przysługującego między innymi osobom chorującym na cukrzycę typu 1 spełniającym określone kryteria, pozostaje bez zmian - na poziomie 215,84 zł miesięcznie. Taki stan rzeczy wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które weszło w życie 13 sierpnia 2024 roku. Dopiero w roku 2027 możliwa będzie kolejna modyfikacja wysokości świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przegląd wysokości świadczenia przeprowadzany jest co trzy lata.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną, która wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom spełniającym określone kryteria, takie jak: niepełnosprawne dzieci, osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (przy spełnieniu dodatkowych warunków) oraz osoby powyżej 75. roku życia.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje w następujących sytuacjach:

Gdy dana osoba jest już uprawniona do innego świadczenia – dodatku pielęgnacyjnego.

Jeśli osoba przebywa w instytucji, która zapewnia jej całodobową opiekę i utrzymanie bez żadnych opłat.

Kiedy członkowi rodziny tej osoby przysługuje za granicą świadczenie pokrywające koszty pielęgnacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązują szczególne przepisy międzynarodowe.

215 zł zasiłku pielęgnacyjnego co miesiąc dla chorych na cukrzycę typu 1

Osoby chore na cukrzycę typu 1 mogą otrzymywać miesięczny zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł, pod warunkiem spełnienia wszystkich wyżej wymienionych kryteriów.Świadczenie to przyznawane jest niezależnie od dochodów rodziny i przysługuje na czas nieokreślony. Warunkiem otrzymania zasiłku jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Co musi zrobić osoba chorująca na cukrzycę typu 1, żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Osoby chore na cukrzycę typu 1 mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Należy pamiętać, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego mają:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osoby pełnoletnie posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby dorosłe z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. urodzinami,

seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

Należy pamiętać, że spełnienie wymienionych warunków nie gwarantuje przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie to nie przysługuje osobom pobierającym dodatek pielęgnacyjny, przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę oraz tym, których członkowie rodziny pobierają za granicą świadczenia pielęgnacyjne, z zastrzeżeniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.