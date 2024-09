Dla kogo i na co można przeznaczyć pożyczkę?

Program jest skierowany do gmin i powiatów wiejskich, które planują inwestycje w infrastrukturę. Możliwe projekty obejmują m.in. budowę i modernizację placówek oświatowych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, dróg oraz inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Dzięki pożyczce samorządy mogą finansować zadania w 100 proc., pokrywając całkowite koszty brutto realizowanych inwestycji.

Zasady programu

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1,5 miliona złotych, a okres spłaty to maksymalnie 5 lat, z możliwością 12-miesięcznego okresu karencji. Oprocentowanie jest zmienne, bazujące na wskaźniku WIBOR 3M, bez żadnych dodatkowych opłat, prowizji czy marży. Co istotne, pożyczka może być przyznana bez konieczności organizowania przetargu, co znacznie upraszcza proces aplikacyjny.

Jakie projekty mogą liczyć na finansowanie?

Samorządy mogą sfinansować budowę przedszkoli, szkół podstawowych, liceów i szkół rolniczych. W ramach projektu można też modernizować infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, budynki gospodarcze i inne obiekty towarzyszące.

Program obejmuje wsparcie dla inwestycji w sieci i stacje wodociągowe oraz kanalizację ściekową, a także oczyszczalnie ścieków.

Finansowane będą również prace związane z modernizacją i budową dróg lokalnych, w tym chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych czy oświetlenia.

Pożyczka może pokryć koszty inwestycji w mikroinstalacje, takie jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy pompy ciepła.

Jak aplikować?

Wnioski o pożyczkę można składać w formieelektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem) na adres mailowy programu lub przesłać pocztą tradycyjną. Pula środków w tegorocznej edycji wynosi 2,5 miliona złotych, dlatego warto się pospieszyć – nabór trwa tylko do 16 października.

Kwota pożyczki

