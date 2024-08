Będzie to pomoc w fomrie pożyczek, które umożliwią dostosowanie się do wymogów ustawy wdrażającej Dyrektywę EAA (Polski akt o dostępności).

Nabór wniosków dla przedsiębiorców

5 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków pożyczkowych w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, w którym mogą startować mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z całego kraju.

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej europejskie pożyczki na dostępność to inicjatywa oferująca preferencyjne warunki finansowania dla firm, które chcą uczynić swoje działalności bardziej przyjaznymi dla wszystkich członków społeczeństwa. Dzięki pożyczkom przedsiębiorcy mogą sfinansować inwestycje poprawiające dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jaki jest budżet?

Jak wyjaśnia resort wysokość wsparcia wynosi do 1 mln zł (jeden pożyczkobiorca może skorzystać z kilku pożyczek, które łącznie nie przekraczają 1 mln zł). Oprocentowanie będzie wynosić od 0,15 proc. w skali roku przez cały okres kredytowania. Okres spłaty będzie obejmował czas do 7 lat (dla pożyczek do 500 tys. zł), 10 lat (dla pożyczek powyżej 500 tys. zł)

Warunki otrzymania pożyczki

O pożyczkę mogą wnioskować mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przeprowadzenie audytu dostępności ex-ante w zakresie inwestycji finansowanej z pożyczki. Wartość projektu wynosi 73 070 227,00 zł, z czego wkład UE wynosi 60 296 552,00 zł.

Co to jest audyt ex-ante?

Jak czytamy na portalu energosan.pl audyt ex-ante jest formą audytu często stosowanego przy różnego rodzaju procedurach, które ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami. Są m.in. wymaganymi załącznikami dla dotacji z Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko