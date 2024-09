Sąd podkreślił, że stała obecność opiekuna jest niezbędna nie tylko do zapewnienia codziennej opieki, ale również do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Niestety, w praktyce często zdarza się, że urzędnicy gminni kwestionują potrzebę takiej opieki, opierając się wyłącznie na wywiadach środowiskowych.

Gminy odmawiają przyznania świadczeń pielęgnacyjnych

Sąd uznał, że opieka nad osobą starszą jest porównywalna do opieki nad dzieckiem. W związku z tym osoba sprawująca taką opiekę ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 2988 złotych. Sędziowie podkreślili, że nawet jeśli osoba starsza jest w stanie wykonać część codziennych czynności, to jej stan zdrowia wymaga stałej obecności opiekuna. To orzeczenie jest istotne dla osób opiekujących się seniorami, ponieważ potwierdza, że ich rola jest równie ważna jak opieka nad dziećmi.

Portal infor.pl zwraca uwagę na praktykę niektórych gmin polegającą na kwestionowaniu konieczności stałej opieki nad osobami starszymi. Podstawą do takich decyzji są często wywiady środowiskowe, podczas których ocenia się zdolność osoby starszej do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności. Gminy, opierając się na wynikach tych wywiadów, nierzadko odmawiają przyznania świadczeń pielęgnacyjnych, argumentując, że opieka nie jest niezbędna w pełnym wymiarze godzin.

Orzeczenia sądu

Ostateczne rozstrzygnięcia sądowe, w tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 7 marca 2023 roku oraz potwierdzający go wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 maja 2024 roku, jednoznacznie podkreślają wagę stałej opieki nad osobami starszymi. Sąd zwrócił uwagę, że opieka ta nie sprowadza się jedynie do wykonywania codziennych czynności, lecz obejmuje także obowiązek bycia stale gotowym do niesienia pomocy w nagłych sytuacjach.

W przytoczonych orzeczeniach sądy zwróciły uwagę na istotne rozbieżności między opiniami lekarskimi a wynikami wywiadów środowiskowych. Często zdarza się, że lekarz potwierdza konieczność stałej opieki nad pacjentem, co uniemożliwia opiekunowi podjęcie zatrudnienia. Tymczasem urzędnicy gmin, na podstawie wywiadów, dochodzą do wniosku, że osoba starsza jest w stanie funkcjonować samodzielnie, co skutkuje odmową przyznania świadczenia.Sąd w Rzeszowie jednoznacznie stwierdził, że ocena stanu zdrowia należy do kompetencji lekarza, a nie pracowników administracji.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku

Infor.pl zwraca uwagę, że od początku 2024 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych. Opiekunowie osób niepełnoletnich mają obecnie możliwość łączenia zatrudnienia z pobieraniem tego świadczenia. Warto jednak pamiętać, że starsze przepisy, które uniemożliwiały takie łączenie, będą jeszcze przez długi czas stosowane w niektórych przypadkach.

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego przyznawana osobom, które na co dzień opiekują się członkiem rodziny wymagającym stałej pomocy. Jest to forma uznania za trudną i odpowiedzialną pracę, jaką jest opieka nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku. Świadczenie pielęgnacyjne może być przyznane osobie, która:

Pielęgnuje członka rodziny w wieku powyżej 18 lat,

członka rodziny w wieku powyżej 18 lat, Osoba pielęgnowana jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji ,

, Opiekun nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Aktualnie, w 2024 roku, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 złotych miesięcznie. Kwota ta została ustalona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.