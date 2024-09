Renta alkoholowa, to potoczna nazwa świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, które przysługuje osobom, których długotrwałe nadużywanie alkoholu spowodowało poważne uszkodzenia zdrowotne, uniemożliwiające wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Choroby takie jak marskość wątroby, syndrom Otella, przewlekłe zapalenie trzustki, uszkodzenie układu nerwowego mogą stanowić podstawę do przyznania renty.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Renta alkoholowa 2024 - jak otrzymać?

O świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużywaniem alkoholu należy wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest konieczność przedłożenia pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej utratę zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużywaniem alkoholu, konieczne jest spełnienie kilku warunków, w tym:

uzyskanie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego niezdolność do pracy,

posiadanie wymaganego okresu ubezpieczenia, obejmującego zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe,

powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia.

Reklama

Renta alkoholowa - kwota 2024

Świadczenia rentowe podlegają co roku waloryzacji. Dlatego w wyniku przeprowadzonej w marcu tego roku waloryzacji wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużywaniem alkoholu została ustalona na poziomie 1335,72 zł dla osób częściowo niezdolnych do pracy oraz 1780,96 zł dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.

Uzależnienie od alkoholu, nawet potwierdzone opinią psychiatry, nie jest wystarczającym warunkiem do przyznania renty. Uprawnienie do świadczenia powstaje dopiero wówczas, gdy na skutek chorób współistniejących z alkoholizmem lub bezpośrednio z nią związanych, osoba uzależniona utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej.

Renta alkoholowa 2024 - zasady

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużywaniem alkoholu, osoba zainteresowana musi spełnić szereg ściśle określonych warunków. Przede wszystkim, konieczne jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Dodatkowo wymagane jest odpowiednio długi okres ubezpieczenia, którego długość zależy od wieku w momencie powstania niezdolności. Co więcej, należy wykazać, że niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu, np. podczas zatrudnienia lub pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej alkoholizmem jest procesem wieloetapowym. Obejmuje on: