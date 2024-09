Nowelizacja zmienia załącznik nr 1. Zgodnie z jego nowym brzmieniem "teren ogrodów działkowych" znajdzie się w profilu podstawowym każdej strefy planistycznej. "Niezbędne jest podejmowanie działań eliminujących z obowiązujących przepisów pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych oraz weryfikacja stosowania nowych rozwiązań w praktyce. Dodatkowo do ministerstwa trafiają głosy różnych grup społecznych dotyczące postulowanych zmian w profilach funkcjonalnych poszczególnych stref planistycznych planów ogólnych” – pisze w uzasadnieniu do rozporządzenia MRiT.

Rodzinne Ogrody Działkowe: Zmiany w 2025 roku

Obowiązek przyjęcia przed gminy planów ogólnych do końca 2025 r. wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688). Ustawa wprowadza 13 rodzajów stref, ale szczegółowe określenie, co może się w danej strefie znajdować, pozostawiła do ustalenia w rozporządzeniu. Zgodnie z nim ogródki działkowe mogą być w 3 z 13 stref.

Polski Związek Działkowców uznał, że rozporządzenie może doprowadzić do likwidacji większość ROD. W ocenie PZD bezpiecznie mogą się czuć tylko te rodzinne ogrody działkowe, które znajdują się na terenach przeznaczonych na zieleń działkową objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, czyli 40 proc. powierzchni ROD.

Działkowcy apelują o pomoc

Krajowy Zarząd PZD zaapelował o pomoc do premiera Donalda Tuska. Natomiast Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu napisał do wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, że dotychczasowy pozytywny odbiór PSL wśród działkowców podważa postawa kierowanego przez Krzysztofa Paszyka (PSL) Ministerstwa Rozwoju, które nie zareagowało na prośby 100 zarządów ogrodów. W efekcie resort rozwoju zdecydował się przygotować projekt nowelizacji uwzględniający interesy działkowców.

