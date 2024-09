Czym jest urlop ojcowski i komu przysługuje

Urlop ojcowski jest to rodzaj urlopu, który przysługuje pracownikowi będącemu ojcem dziecka, a który jest brany w celu sprawowania nad nim opieki. Jak podaje portal ZUS.pl, ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Reklama

Świeżo upieczony ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego. Jak sama nazwa wskazuje, jest to urlop przeznaczony wyłącznie dla taty dziecka. Tym samym nie może on przekazać go matce malucha. Jest to prawo, które przysługuje wyłącznie ojcu dziecka i nie zależy ono od uprawnień jego matki.

Do urlopu ojcowskiego mają prawo ojcowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu - czy to z tytułu umowy o pracę lub też z tytułu umowy zlecenie, czy też z działalności gospodarczej.

Ile trwa urlop ojcowski? Co ważne: urlop ojcowski trwa 2 tygodnie czyli 14 dni. Czas ten jest taki sam bez względu na to, czy ojciec dziecka pracuje na cały etat, czy też np.: jedynie na pół etatu.

Czy można podzielić czas urlopu ojcowskiego?Urlop ojcowski oraz zasiłek macierzyński za okres tego urlopu może zostać wykorzystany albo jednorazowo, albo w maksymalnie dwóch częściach – przy czym kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego. Warto pamiętać, że żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień. Zasady temają zastosowanie również do ubezpieczonych, którzy nie są pracownikami.

Reklama

Czy z urlopu ojcowskiego trzeba skorzystać od razu po narodzinach dziecka? Nie. Czas na wykorzystanie tego urlopu jest znacznie dłuższy. Tata dziecka może złożyć wniosek o jego przyznanie do ukończenia przez małe dziecko pierwszego roku życia.

Czy urlop ojcowski to to samo, co urlop tacierzyński? Nie. Urlop ojcowski trwa krócej, bo tylko 14 dni. Czas ten można podzielić maksymalnie na 2 części po 7 dni każda. Natomiast urlop tacierzyński jest to czas wolny od pracy w ramach urlopu macierzyńskiego. W przypadku tego ostatniego podzielenie go nie jest możliwe.

Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z urlopu ojcowskiego

Warunkiem do skorzystania z dni wolnych od pracy w ramach urlopu ojcowskiego jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem do pracodawcy w tej sprawie. Wniosek ten należy złożyć na minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia korzystania z urlopu.

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu pracownikowi, który jest ojcem małego dziecka. Warto pamiętać, że we wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego pracownik powinien wskazać okres lub okresy, w których ma być on udzielony.

Do wniosku u urlop ojcowski należy dołączyć: