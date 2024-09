Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługiwał na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wysokość świadczenia wynosiła 12 000 zł na jedno dziecko, a jego przyznanie nie było uzależnione od dochodu rodziny. Rodziny mogły zdecydować o formie wypłaty świadczenia, wybierając np. 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy lub 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Nowe świadczenie "Aktywnie w domu" – co zmieni się dla rodziców?

W październiku 2024 roku wprowadzone zostanie świadczenie "Aktywnie w Domu", które również obejmie dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, ale w wysokości 500 zł miesięcznie. Podobnie jak w przypadku RKO, świadczenie nie będzie zależne od dochodów rodziny i przysługuje na każde dziecko w rodzinie.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie "Aktywnie w Domu" przysługuje rodzicom lub opiekunom faktycznym dziecka, pod warunkiem, że dziecko mieszka z nimi i pozostaje na ich utrzymaniu. Obejmuje to także sytuacje, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną na podstawie orzeczenia sądowego. Jednakże obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy przybyli do Polski w wyniku wojny, nie będą mogli ubiegać się o to świadczenie.

Wysokość świadczenia

Każdy rodzic lub opiekun otrzyma 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od tego, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie to przysługuje również w przypadku, gdy prawo do niego powstaje w trakcie miesiąca, np. jeśli dziecko zostanie przyjęte pod opiekę w połowie miesiąca.

Podział świadczenia w przypadku opieki naprzemiennej

Jeśli dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną, kwota świadczenia będzie dzielona na pół. Każdy z rodziców otrzyma wtedy 250 zł miesięcznie.

Stała kwota świadczenia

W przeciwieństwie do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, świadczenie "Aktywnie w Domu" nie oferuje możliwości wyboru kwoty ani długości wypłat. Zawsze wynosi ono 500 zł miesięcznie, niezależnie od okoliczności.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Istnieją pewne sytuacje, w których świadczenie "Aktywnie w Domu" nie będzie przyznawane. Są to:

Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Pobieranie innego świadczenia na dziecko , takiego jak "Aktywni Rodzice w Pracy" lub "Aktywnie w Żłobku".

, takiego jak "Aktywni Rodzice w Pracy" lub "Aktywnie w Żłobku". Pobieranie podobnego świadczenia na dziecko za granicą (z wyjątkiem krajów UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii).

Co z dotychczasowym RKO?

Jeżeli rodzina otrzymała już pełną kwotę 12 000 zł w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, świadczenie "Aktywnie w Domu" nie przysługuje, nawet jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 35. miesiąca życia. Maksymalna łączna kwota, jaką można otrzymać na jedno dziecko w ramach obu tych świadczeń, wynosi 12 000 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie "Aktywnie w Domu"?

Wnioski o nowe świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ZUS, od 1 października 2024 roku. ZUS nie będzie przyjmował wniosków papierowych. Wniosek można złożyć od miesiąca, w którym dziecko skończy 12 miesięcy.