Szef rządu poinformował o uruchomieniu specjalnego programu wsparcia finansowego dla osób dotkniętych skutkami powodzi. Proces przyznawania zasiłków zostanie zdecentralizowany i będzie koordynowany przez wojewodów, a ostateczne decyzje zapadną na poziomie gmin. Rząd zobowiązał się do przyspieszenia procedur, aby poszkodowani jak najszybciej otrzymali niezbędną pomoc.

Zasiłek celowy dla poszkodowanych w powodzi

Osoby i rodziny dotknięte skutkami klęsk żywiołowych lub ekologicznych mogą ubiegać się o zasiłek celowy, który ma na celu pokrycie poniesionych strat. Świadczenie to przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej beneficjenta i nie wymaga zwrotu. Jego celem jest zapewnienie szybkiej pomocy w konkretnych, związanych z katastrofą sytuacjach.

W wyjątkowych sytuacjach świadczenie może zostać przyznane osobom lub rodzinom przekraczającym ustawowe kryterium dochodowe, jednak jego wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dla osoby samotnej lub rodziny. To świadczenie ma charakter bezzwrotny.

Zasiłek celowy - kwoty

Wysokość zasiłków celowych kształtuje się następująco: do 6 tys. złotych na pomoc doraźną, do 200 tys. złotych na remonty lub odbudowę budynków mieszkalnych oraz do 100 tys. złotych na remonty, lub odbudowę budynków gospodarczych służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Zasiłek celowy można pobierać jednocześnie z odszkodowaniem.

Warto dodać, że budynek gospodarczy służący zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych rodziny lub osoby samotnej, zwłaszcza budynek inwentarski wykorzystywany do hodowli zwierząt gospodarskich w celu pozyskiwania żywności, może być również uznany za budynek mieszkalny kwalifikujący się do pomocy remontowej lub odbudowy. Wysokość zasiłku na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego, lub gospodarczego jest uzależniona od stopnia uszkodzenia i wynosi:

Natomiast wysokość zasiłku na remont lub odbudowę budynku gospodarczego, niezbędnego do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, jest uzależniona od stopnia uszkodzenia i wynosi:

Jeżeli stopień zniszczeń lub uszkodzeń nie przekracza 5 proc., pomoc finansowa może zostać udzielona jedynie na pokrycie kosztów niezbędnych drobnych napraw. Ostateczna decyzja o wysokości przyznanej pomocy finansowej jest uzależniona od wyników rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej, oraz od oszacowania poniesionych strat, dokonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomoc finansowa może być przyznana w formie jednej lub kilku decyzji administracyjnych, którym, ze względu na pilną potrzebę, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Wniosek o zasiłek celowy

Wniosek o pomoc musi zawierać dokładne określenie poniesionej straty. Dokument należy złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Gminy posiadają autonomię w ustalaniu kryteriów dochodowych, które w praktyce mogą przyjąć następujące wartości: 776 złotych miesięcznie dla osób samotnych oraz 600 złotych miesięcznie dla osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W niektórych przypadkach zasiłek celowy przyznawany jest niezależnie od wysokości dochodu.