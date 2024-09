Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy dotknięci skutkami powodzi mogą skorzystać z preferencyjnych warunków spłaty składek, takich jak odroczenie terminu płatności lub możliwość regulowania należności w ratach.

Rozumiemy, że z powodu powodzi część przedsiębiorców może mieć problemy z płynnością finansową. Dlatego przypominamy o ulgach, o które w pierwszej kolejności można się ubiegać – poinformował Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Jak podkreślił, zawarcie porozumienia z ZUS niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak brak naliczania odsetek od składek objętych ulgą, które zastępowane są opłatą prolongacyjną. Dodatkowo przedsiębiorca regularnie wywiązujący się z warunków ugody może uzyskać zaświadczenie o bieżącym regulowaniu zobowiązań, niezbędne między innymi w postępowaniach przetargowych.

Wniosek o ulgi w płatności składek ZUS z powodu powodzi

Rzecznik prasowy ZUS podkreślił, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski o ulgi w płatności składek drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale Zakładu. Zestaw wymaganych dokumentów jest ustalany indywidualnie dla każdego przypadku i zależy od specyfiki działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania. Wsparcie w złożeniu wniosku można uzyskać od doradców ds. ulg i umorzeń lub pracowników obsługi klienta w placówkach ZUS.

Ponadto rzecznik prasowy ZUS zachęcał do korzystania z elektronicznych kanałów komunikacji z Zakładem. Możliwe jest załatwienie spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub telefonicznie, kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 w dni robocze w godzinach 7:00-18:00.

Ulga w spłacie składek ZUS

Warto przypomnieć, że początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać także z tzw. ulgi na start, która zwalnia ich z części obciążeń finansowych. Chodzi o zwolnienie z opłacania składek przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności. Należy jednak pamiętać, że prawo do skorzystania z tej preferencji jest ograniczone do spełnienia określonych warunków.

Kto może skorzystać z Ulgi na start?

Ulga na start przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub będącym wspólnikami spółek cywilnych, które zakładają firmę po raz pierwszy albo po co najmniej 5 latach przerwy. Dodatkowo nie mogą one wykonywać tej samej pracy, co wcześniej u poprzedniego pracodawcy.

Ulga na start - z jakich składek zwalnia?

Każdy nowo zarejestrowany przedsiębiorca, niebędący jednocześnie zatrudnionym, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym. Obowiązek ten wiąże się z koniecznością regularnego opłacania składek. Niemniej jednak, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą przewidziano ulgę, która pozwala na czasowe zwolnienie z części tych obciążeń.

Ulga przewiduje zwolnienie z opłacania przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Ulga na start nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego. Mimo zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca pozostaje obowiązany do opłacania składki zdrowotnej i może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.