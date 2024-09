Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które z uwagi na zaawansowany wiek zawodowy napotkały trudności w utrzymaniu ciągłości zatrudnienia, pod warunkiem że utrata pracy nie była spowodowana ich świadomym działaniem. Ponadto, prawo do świadczenia mają również osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej pięciu lat oraz przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość swojej działalności gospodarczej.

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia finansowego, które może otrzymać osoba, która straciła pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego i ma trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Ma ono na celu zapewnienie środków do życia w okresie przejściowym, zanim dana osoba będzie mogła przejść na emeryturę.

Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, konieczne jest spełnienie warunku nieprzerwanego pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni oraz pozostawanie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Dodatkowo beneficjent musi wykazać aktywność w poszukiwaniu pracy, co oznacza m.in. nieodmawianie ofert zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, oraz osiągnięcie wieku emerytalnego, odpowiednio 56 i 61 lat. Należy podkreślić, że szczegółowe wymogi dotyczące przyznania świadczenia zostały określone w przepisach ustawy. Aby otrzymać świadczenie, dana osoba musi spełniać jedno z następujących warunków:

Była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy.

Ukończyła odpowiednio 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni).

Posiada wymagany okres składkowy i ubezpieczeniowy do emerytury (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn).

Była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy.

Ukończyła odpowiednio 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Posiada wymagany okres składkowy i ubezpieczeniowy do emerytury (30 lat dla kobiet, 35 dla mężczyzn).

Prowadziła działalność przez co najmniej 24 miesiące.

Opłacała składki na ubezpieczenia społeczne.

Ukończyła odpowiednio 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni).

Posiada wymagany okres składkowy i ubezpieczeniowy do emerytury (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn).

Była zarejestrowana w urzędzie pracy.

Pobierała rentę przez co najmniej 5 lat.

Ukończyła odpowiednio 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Posiada wymagany okres składkowy i ubezpieczeniowy do emerytury (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn).

Była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy.

Posiada wymagany okres składkowy i ubezpieczeniowy do emerytury (35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn).

Była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy.

Posiada wymagany okres składkowy i ubezpieczeniowy do emerytury (34 lata dla kobiet, 39 dla mężczyzn).

Osoby, które przez co najmniej dekadę były zatrudnione w zakładach produkujących wyroby zawierające azbest, również mogą ubiegać się o to świadczenie.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Kwota świadczenia przedemerytalnego ulega corocznej waloryzacji. Od początku marca 2024 roku wynosi ona 1794,70 złotych brutto, czyli około 1417,90 zł netto. Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w ciągu miesiąca od daty uzyskania zaświadczenia potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres 180 dni. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale ZUS, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, korzystając z platformy PUE ZUS.

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą spełnienie warunków uprawniających do jego otrzymania. W zależności od konkretnej sytuacji wymagane będzie przedstawienie: świadectwa pracy z podaniem przyczyny rozwiązania umowy o pracę, zaświadczenia potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres 180 dni, dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy o dacie rejestracji po utracie prawa do renty oraz zaświadczenia o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przez co najmniej rok.