Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konkurs "Klimatyczny Człowiek Roku". To szansa, aby wyróżnić osoby, które swoją pracą inspirują innych do działania na rzecz ochrony klimatu. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, młodych naukowców oraz społeczników, którzy w sposób innowacyjny i nieszablonowy pracują nad poprawą naszego środowiska.