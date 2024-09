Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu pit.pl, w 2025 roku przedsiębiorcy mogą spodziewać się kolejnej podwyżki składek ZUS. Jej wysokość będzie uzależniona od prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto, zawartego w projekcie budżetu państwa na nadchodzący rok. Szacuje się, że roczne obciążenie finansowe przedsiębiorców wzrośnie o ponad 2000 złotych.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

W projekcie budżetu na rok 2025 przyjętym pod koniec sierpnia rząd założył wzrost przeciętnego wynagrodzenia do poziomu 8673 złotych. Ta prognoza przełoży się na wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców, które zaczną obowiązywać od stycznia następnego roku.

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, podstawa wymiaru składek ZUS, ustalana na poziomie 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w roku 2025 wyniesie 5203,80 zł. Kwota ta posłuży do obliczenia wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy.

Składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia 2025 roku

Zgodnie z prognozami, od stycznia 2025 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do opłacania następujących składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalnej w wysokości 1015,78 zł, rentowej – 416,30 zł, chorobowej – 127,49 zł, wypadkowej – 86,90 zł oraz na Fundusz Pracy – 127,49 zł.

Sumarycznie, przedsiębiorcy będą zobowiązani do opłacenia miesięcznie 1773,96 zł składek ZUS, co stanowi wzrost o 173,64 zł w stosunku do roku bieżącego. W efekcie roczne obciążenie składkowe zwiększy się o 2083,68 zł. Należy podkreślić, że przedstawione kwoty składek mają charakter szacunkowy. Ostateczna wysokość składek zostanie ustalona i ogłoszona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w formie obwieszczenia, które zostanie opublikowane jesienią bieżącego roku.