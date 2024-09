W gorączce dyskusji o kredycie na Start często zapominamy o istniejących już rozwiązaniach wspierających nabywców nieruchomości. Zarówno nowy program, jak i obecne instrumenty mają na celu ułatwienie zakupu mieszkania, szczególnie rodzinom z dziećmi, o czym świadczy m.in. progresywna skala oprocentowania w kredycie na Start.

Od maja 2022 roku funkcjonuje program wsparcia dla rodzin zaciągających kredyty hipoteczne, początkowo znany jako Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy, a następnie przekształcony w Rodzinny Kredyt Mieszkaniowym. Niezależnie od zmian nazewnictwa, charakterystyczną cechą obu programów była możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej.

Dopłata od 20 tys. do 60 tys.

Program przewiduje jednorazową dopłatę do kredytu w wysokości 20 000 złotych w przypadku powiększenia rodziny o drugie dziecko oraz 60 000 złotych w przypadku urodzenia lub przysposobienia trzeciego, lub kolejnego dziecka. Mimo że rządowe programy kredytowe z preferencyjnymi warunkami cieszą się dużym zainteresowaniem, to wydaje się, że kredyty rodzinne schodzą na drugi plan. Choć mają one standardowe oprocentowanie, to wciąż są dostępne na rynku i mogą być dobrym rozwiązaniem dla wielu rodzin.

Mało kto skorzystał

Analiza przeprowadzona przez serwis rynekpierwotny.pl wykazała, że w okresie od maja 2022 roku do końca pierwszego kwartału 2024 roku udzielono zaledwie 1960 kredytów uprawniających do potencjalnej spłaty rodzinnej. Co więcej, dane wskazują, że nie wszystkie osoby, które zaciągnęły takie kredyty, skorzystały z tej formy wsparcia. W tym czasie przyznano jedynie 63 spłaty rodzinne, na co przeznaczono 2,4 miliona złotych środków publicznych. Mimo że na program wsparcia dla rodzin zaciągających kredyty hipoteczne przeznaczono aż 12 miliardów złotych, to efekty są znikome. W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji programu wykorzystano jedynie 0,02 proc. tej kwoty.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy - kto może skorzystać?

Chociaż Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy jest udzielany na standardowych warunkach rynkowych, to jego wyjątkowość polega na możliwości uzyskania dodatkowej spłaty po urodzeniu dziecka. Warto podkreślić, że RKM to nie jest zwykły kredyt hipoteczny, ale specjalny program z dodatkowym wsparciem dla rodzin.

Ministerstwo Rozwoju jasno określiło kryteria, które należy spełnić, aby ubiegać się o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Jednym z najważniejszych jest wymóg posiadania tylko jednego mieszkania przez kredytobiorcę i jego rodzinę. Jednak, rodziny z co najmniej dwójką dzieci mogą być właścicielami dodatkowego mieszkania, pod warunkiem że jego powierzchnia nie przekroczy: 50 m² dla dwóch dzieci, 75 m² dla trzech dzieci oraz 90 m² dla czterech dzieci. Dla rodzin z pięcioma i więcej dzieci nie ma ograniczeń co do wielkości dodatkowego mieszkania.