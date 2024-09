15 sierpnia 2024 roku weszło w życie rozporządzenie, które wprowadza nowe regulacje dotyczące wysokości dochodów uprawniających do świadczeń rodzinnych i innych świadczeń związanych z opieką. Zmiany te będą obowiązywać od 1 listopada 2024 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość świadczenia rodzicielskiego pozostaje bez zmian. Oznacza to, że od 1 listopada tego roku nadal będzie wynosić 1000 złotych netto miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie to przysługuje osobom opiekującym się dzieckiem, które z różnych przyczyn nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Korzystają z niego między innymi osoby bezrobotne, studenci oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło.

Świadczenie rodzicielskie - dla kogo?

Świadczenie rodzicielskie jest formą wsparcia finansowego dla osób opiekujących się dzieckiem, które ze względu na swoją sytuację zawodową (np. bezrobocie, status studenta, umowa o dzieło) nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W 2024 roku świadczenie rodzicielskie mogą otrzymać:

Matka lub ojciec dziecka.

Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem (opiekun faktyczny), które chce przysposobić, do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

(opiekun faktyczny), które chce przysposobić, do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Rodzina zastępcza (z wyjątkiem zawodowej) opiekująca się dzieckiem do 7. roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

(z wyjątkiem zawodowej) opiekująca się dzieckiem do 7. roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – do 10. roku życia. Osoba, która przysposobiła dziecko, do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Ojciec dziecka ma prawo do świadczenia rodzicielskiego, jeśli matka złożyła wniosek o skrócenie okresu pobierania tego świadczenia po wykorzystaniu go przez co najmniej 14 tygodni, jeśli matka zmarła lub jeśli matka porzuciła dziecko.

Na jaki okres przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

52 tygodni - w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;65 tygodni - w przypadku urodzenia 2 dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;67 tygodni - w przypadku urodzenia 3 dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;69 tygodni - w przypadku urodzenia 4 dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;71 tygodni - w przypadku urodzenia 5 i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i stanowi kwotę netto, wolną od wszelkich obciążeń podatkowych i innych opłat.

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, aby otrzymać zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 złote. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym limit ten wynosi 764 złote.Aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 1922 złote miesięcznie na osobę. Wysokość zasiłku rodzinnego kształtować się będzie następująco:

Rozporządzenie określiło również, że jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka zostanie przyznany w wysokości 1000 złotych. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego została ustalona na poziomie 400 złotych miesięcznie. Ponadto:

Oprócz tego zasiłek rodzinny na nowy rok szkolny został zwiększony. Rodzice otrzymają jednorazowo po 100 zł na dziecko. Dodatkowo, jeśli dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania, przysługuje comiesięczny dodatek: 113 zł dla dzieci mieszkających przy szkole (szczególnie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami) oraz 69 zł dla tych, którzy dojeżdżają. Ponadto rodzice otrzymają jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na każde nowo narodzone dziecko. Miesięczny zasiłek pielęgnacyjny został ustalony na kwotę 215,84 zł. Osoby uprawnione będą otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł miesięcznie, zgodnie z nową ustawą o świadczeniu wspierającym. Wysokość świadczenia rodzicielskiego wyniesie 1000 zł miesięcznie. Zasiłek dla opiekunów, określony w ustawie z 2014 roku, będzie wynosił 620 zł miesięcznie.