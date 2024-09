Dodatek do emerytury, o którym mowa przysługuje osobom, które wykazywały się aktywnością w społecznościach lokalnych i które przez określony czas pełniły funkcję sołtysa. Już wkrótce "sołtysowe" będzie mogło otrzymać więcej osób.

Świadczenie sołtysowe – co to takiego?

Świadczenie sołtysowe obowiązuje od 1 lipca 2023 roku. Stanowi ono dodatek do emerytury dla osób, które pełniły funkcję sołtysa. Początkowo kwota "sołtysowego" wynosiła 300 zł, następnie została podniesiona do 336 zł. Wysokość świadczenia jest co roku waloryzowane z urzędu.

Komu przysługuje sołtysowe?

Obecnie dodatek sołtysowy mogą otrzymać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) i które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż osiem lat. By otrzymać sołtysowe nie można być również skazanym za przestępstwa.

Warunki, jakie trzeba obecnie spełnić by otrzymać sołtysowe, spotykały się jednak często z krytyką. Zdarzało się, że w niektórych gminach sołtysi pełnili swoją funkcję przez dwie kadencje, ale nie osiągnęli wymaganego okresu ośmiu lat. Zdarzały się sytuacje gdy do jego uzyskania brakowało im kilku dni.

Nowe przepisy. Więcej osób otrzyma sołtysowe

16 września 2024 wejdą w życie zmiany w prawie, które sprawią, że więcej osób będzie mogło otrzymać to świadczenie. Dodatek będą mogły otrzymać osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej siedem lat i niekoniecznie w sposób ciągły.

Nie będzie już wymogu pełnienia funkcji przez obowiązkowe dwie kadencje, a co więcej – świadczenie będzie przysługiwało także osobom, które były sołtysami przed 1990 rokiem. To sprawia, że grupa osób, które będą mogły uzyskać to świadczenie znacząco się zwiększy.

Co istotne, osoby, które przy obecnych przepisach dostały decyzję odmowną, mogą ponownie złożyć wniosek o to świadczenie.

Sołtysowe – jak złożyć wniosek?

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. By je uzyskać należy złożyć wniosek. Wniosek musi zawierać takie informacje jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer pesel, adres, a także wskazanie sposobu wypłacania świadczenia wraz z koniecznymi danymi (numer konta), własnoręczny podpis. Należy dołączyć do niego zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta o pełnieniu funkcji sołtysa i zaświadczenie o niekaralności. Należy go złożyć w oddziale KRUS właściwym dla miejsca zamieszkania. KRUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku.