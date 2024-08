Jak informuje portal infor.pl, Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem rządowym z sierpnia 2024 roku wysokość świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, nie ulegnie zmianie. Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się od 1 listopada bieżącego roku. Kryteria dochodowe uprawniające do tych świadczeń również pozostają bez zmian.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego jest zróżnicowana i wynosi 95, 124 lub 135 złotych. Kryterium podziału stanowi wiek dziecka. Za dziecko do lat 5 przysługuje najniższa kwota – 95 złotych. Dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat wypłacane jest 124 złote miesięcznie. Natomiast najwyższe świadczenie, wynoszące 135 złotych, otrzymują osoby wychowujące dzieci w wieku od 19 do 24 lat. Oprócz podstawowego zasiłku rodzice mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia, takie jak dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania lub kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje w 2024 roku rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny w wysokości 124 złotych miesięcznie przysługuje na dziecko w wieku od 5 do 18 lat. O świadczenie to mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, a także osoba ucząca się, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, kryterium to jest wyższe i wynosi 764 zł na osobę.

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, bądź w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokument ten można przedłożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznie za pośrednictwem Portalu Emp@tia. Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy można składać w terminie od 1 lipca do 30 listopada każdego roku. Wniosek złożony po tym terminie, ale przed końcem okresu zasiłkowego (31 października), będzie rozpatrywany, jednak świadczenia będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Aby zapewnić ciągłość wypłat, zaleca się złożenie wniosku najpóźniej do 31 sierpnia.

Jak długo przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18. roku życia lub

nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Kryterium dochodowe a zasiłek rodzinny

Zgodnie z ustawą, prawo do zasiłku rodzinnego jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów dochodowych. Zasadniczo, zasiłek przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód rodziny na osobę nie przekracza 674 złotych netto. Jednak w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, czyli posiadającym odpowiednie orzeczenie, limit ten podwyższa się do 764 złotych netto.

W przypadku przekroczenia kryteriów dochodowych w nieznacznym stopniu, prawo do zasiłku rodzinnego nie wygasa całkowicie. Wysokość świadczenia zostanie jednak odpowiednio zmniejszona o kwotę przekroczenia, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Zasada ta znajduje zastosowanie, gdy dochód rodziny przekracza ustalony próg dochodowy (674 zł lub 764 zł w zależności od sytuacji) proporcjonalnie do liczby członków rodziny, ale nie więcej niż o kwotę odpowiadającą całkowitej sumie przysługujących rodzinie świadczeń rodzinnych w danym okresie zasiłkowym. W takiej sytuacji ostateczna kwota zasiłku jest obliczana poprzez odjęcie od tej całkowitej sumy kwoty przekroczenia dochodowego.

Należy jednak pamiętać, że jeśli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" obliczona kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla danej rodziny jest niższa niż 20 złotych, to rodzina ta nie ma prawa do żadnych świadczeń z tego tytułu. Zasada ta dotyczy również osób uczących się.