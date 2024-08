Portalsamorządowy.pl informuje, że istnieje kilka sposobów na obniżenie kosztów montażu klimatyzacji oraz pozyskanie środków finansowych na ten cel.

Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze" to inicjatywa wspierająca poprawę jakości powietrza w Polsce. Zakres programu jest niezwykle szeroki i obejmuje nie tylko wymianę starych pieców, ale również inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak pompy ciepła powietrze-powietrze, które pełnią funkcję zarówno klimatyzacji, jak i ogrzewania. W 2024 roku beneficjenci programu mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie na montaż tych urządzeń.

Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno właściciele, jak i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Wysokość przyznanej dotacji jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego i może zostać wypłacona na jednym z trzech poziomów: podstawowym (do 40% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 4400 zł), podwyższonym (do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7800 zł) oraz najwyższym (do 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 11200 zł).

Program "Moje Ciepło"

Oprócz programu "Czyste Powietrze" istnieje również program "Moje Ciepło", który oferuje dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. W ramach tego programu można uzyskać wsparcie finansowe na pompy ciepła typu powietrze-powietrze, powietrze-woda oraz gruntowe. Wysokość dotacji wynosi do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 000 zł na jedną inwestycję. Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły do końca 2026 roku.

Program "Mój prąd"

Program "Mój Prąd" umożliwia zakup uniwersalnych urządzeń grzewczych i chłodzących. Dzięki niemu można nabyć pompę ciepła typu powietrze-powietrze, która skutecznie zastąpi zarówno tradycyjne ogrzewanie, jak i klimatyzację. W poprzedniej edycji programu możliwe było uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet 4400 złotych lub zwrotu 50% poniesionych kosztów. Warto podkreślić, że program ten jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wysokość dochodów. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej edycji, która ma umożliwić jeszcze większej liczbie osób skorzystanie z tego atrakcyjnego wsparcia finansowego.

Dofinansowanie do klimatyzacji z Agroenergii

Program Agroenergia oferuje rolnikom możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła. Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 300 hektarów mogą skorzystać z niego skorzystać. Dotacja obejmuje inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, pompy ciepła o mocy od 10 do 50 kW oraz rozwiązania hybrydowe łączące różne źródła energii, wraz z magazynami energii. Program ma na celu zwiększenie energetycznej niezależności gospodarstw rolnych i zmniejszenie ich wpływu na środowisko.

Czy można odliczyć klimatyzację od podatku?

Osoby posiadające już zamontowaną klimatyzację mogą skorzystać z dodatkowych ulg podatkowych. Istnieją dwie główne możliwości odliczenia takich wydatków: