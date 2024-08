Emerytury znanych osób to wciąż gorący temat dyskusji. Wiele gwiazd ze świata kultury i show-biznesu żali się, że ich emerytury są niskie i nie wystarczają na godne życie. Nieco lepiej w tej kwestii mają politycy.

Emerytura Aleksandra Kwaśniewskiego. Tyle dostaje z ZUS-u były prezydent

Jedną z osób, która przyznała się otwarcie do kwoty emerytury, jaką pobiera z ZUS-u oraz dożywotniej emerytury prezydenckiej, jest Aleksander Kwaśniewski. W 2017 roku były prezydent w rozmowie z Polsat News powiedział, że prognozowanaemerytura z ZUS-u wynosząca 2600 złbyła dla niego niemiłym zaskoczeniem.

Ta kwota nie daje elementarnego poczucia bezpieczeństwa- powiedział.Rewaloryzacja sprawiła, że kwota ta nieco wzrosła. Nadal jednak nie jest to dla Aleksandra Kwaśniewskiego kwota zapewniająca komfort finansowy. Inaczej wyglądała wówczas kwota, jaką były prezydent otrzymywał jako emeryturę prezydencką. To około 6 tys. zł miesięcznie.

Emerytura prezydencka. Jak zmieniła się ta kwota?

Nie narzekamy, ale nie jest to porównywalne z Barackiem Obamą. Także dorabiamy, mówiąc krótko, dorabiamy - mówił Kwaśniewski. W 2023 r. emerytura ta wzrosła niemal dwukrotnie. Obecnie jest to kwota około 12 tys. zł. Nam ta płaca dla byłych prezydentów wzrosła i to jest w tej chwili około 12 tysięcy zł, które oczywiście trzeba opodatkować itd. To nie są kwoty, które, jak ma się dużą rodzinę, mogą wystarczyć, więc oczywiście, że trzeba zarabiać. Ja zarabiam i jakoś muszę sobie dawać radę- mówił Kwaśniewski.

"Super Express" wyliczył, jaką kwotę emerytury otrzymuje Jolanta Kwaśniewska. Tabloid policzył, że żona Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymuje 300 zł brutto miesięcznie. Jej emerytura to ok. 3 tys. złotych. Po waloryzacji ta kwota mogła się zwiększyć.